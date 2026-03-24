Phó thủ tướng chỉ đạo mới về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ công chức

Phó thủ tướng yêu cầu hoàn thiện thể chế, chính sách về lương và các chế độ - Ảnh: N.TR

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 143 kết luận của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp về việc rà soát các nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm 2026 của Bộ Nội vụ.

Hoàn chỉnh các văn bản pháp luật về lương, chế độ chính sách

Kết luận nêu rõ Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát các nhiệm vụ về xây dựng thể chế năm 2026 của Bộ Nội vụ; trong trường hợp cần thiết, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật ngoài các nhiệm vụ đã được giao; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đồng thời bao quát đầy đủ các nội dung về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ.

Hoàn thành đúng thời hạn quy định các nhiệm vụ được giao, không để xảy ra tình trạng chậm, muộn trong xây dựng thể chế. Trước hết khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ chùm nghị định hướng dẫn Luật Viên chức (hoàn thành trước ngày 30-4).

Cùng đó là việc hoàn thiện nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan từ 1-7 và hoàn thành ngày 30-5; Nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, hoàn thành ngày 30-4.

Đối với nhiệm vụ gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho chính quyền cấp cơ sở, góp phần bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả trong tình hình mới.

Xây dựng báo cáo đánh giá về việc thực hiện phân cấp, phân quyền; rà soát tổng thể các quy định về phân cấp, phân quyền, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, những nội dung cần tiếp tục hướng dẫn; tham mưu sửa đổi quy định đảm bảo khả thi.

Hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai việc công nhận các đơn vị hành chính đô thị ở cấp xã (hoàn thành tháng 6 năm 2026). Chủ động phối hợp với các tỉnh hiện đang xây dựng đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trong việc hoàn thiện hồ sơ, thực hiện trình tự, thủ tục đúng quy định.

Thúc đẩy thị trường lao động gắn với năng suất lao động

Về nhiệm vụ thúc đẩy thị trường lao động gắn với năng suất lao động, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tập trung xây dựng, hoàn thiện đề án "Nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới"; đề án "Báo cáo xin ý kiến về một số nội dung lớn của Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tập thể".

Thúc đẩy nhanh các sàn giao dịch việc làm, chậm nhất ngày 30-4 khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia; hỗ trợ thúc đẩy vận hành sàn giao dịch việc làm tại các địa phương, nâng cao tính linh hoạt, mở rộng, năng động cho thị trường lao động.

Tính toán hoàn thiện, thúc đẩy các thị trường lao động ngoài nước; rà soát thị trường cần điều chỉnh, mở rộng thị trường còn dư địa, phấn đấu năm 2026 đưa khoảng 150.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ