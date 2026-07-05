Nghệ An trước vận hội mới - Bài cuối: Khát vọng cực tăng trưởng mới

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Đón làn sóng FDI thế hệ mới

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu đang dịch chuyển theo hướng xanh, thông minh và bền vững, Nghệ An đứng trước cơ hội tái định vị chiến lược thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.

Nếu giai đoạn trước mục tiêu là mở rộng quy mô thu hút đầu tư thì nay Nghệ An chuyển sang ưu tiên chất lượng, lựa chọn những dự án có hàm lượng công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn.

Thực tế cho thấy, những "đại bàng" công nghệ đã bắt đầu nhìn thấy tiềm năng của Nghệ An. Ông Ren Xiang Sheng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam - chủ đầu tư dự án sản xuất cấu kiện điện tử trị giá 200 triệu USD tại KCN VSIP Nghệ An 1, cho biết doanh nghiệp lựa chọn Nghệ An không chỉ bởi vị trí địa lý thuận lợi mà còn bởi khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế trong và ngoài nước, nguồn lao động trẻ dồi dào cùng môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng.

Theo ông Ren Xiang Sheng, nhà máy tại Nghệ An hiện là cơ sở sản xuất lớn nhất của Tập đoàn Everwin ở nước ngoài, cho thấy niềm tin rất lớn của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh.

"Chúng tôi coi Nghệ An là điểm đến chiến lược lâu dài. Tỉnh đang theo đuổi định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao rất rõ ràng, đồng thời chính quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư. Chúng tôi tin Nghệ An sẽ trở thành trung tâm sản xuất mới của khu vực miền Trung", ông nói.

Đại diện Everwin cũng khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thêm các dây chuyền công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường toàn cầu.

Quan trọng hơn, theo doanh nghiệp này, FDI không chỉ mang theo nguồn vốn mà còn góp phần lan tỏa công nghệ, kinh nghiệm quản trị và thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của địa phương.

Mục tiêu của Nghệ An không chỉ là có thêm các dự án FDI, mà còn có thêm nhiều doanh nghiệp Nghệ An đủ năng lực trở thành đối tác, nhà cung ứng cho các tập đoàn toàn cầu Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải, đến nay Nghệ An có 171 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 7,67 tỷ USD. Nếu trước đây các dự án chủ yếu tập trung vào những ngành sử dụng nhiều lao động thì hiện nay nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu như Luxshare, Foxconn, Goertek, Everwin, Sunny, Radiant... đã hiện diện tại Nghệ An.

Sự xuất hiện của các doanh nghiệp này không chỉ tạo thêm việc làm mà còn góp phần hình thành các cụm liên kết ngành, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tạo nền móng cho hệ sinh thái sản xuất điện tử và công nghệ cao.

"Nếu trước đây Nghệ An chủ yếu được biết đến nhờ lao động dồi dào, thì nay đang khẳng định vị thế trung tâm sản xuất công nghiệp công nghệ cao mới của Bắc Trung Bộ", ông Võ Trọng Hải nhấn mạnh.

Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Nhiều doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Nghệ An đánh giá địa phương tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế.

Không chỉ có hệ thống hạ tầng công nghiệp ngày càng hoàn chỉnh, Nghệ An còn sở hữu quỹ đất lớn, chi phí hợp lý, nguồn nhân lực trẻ và đặc biệt là sự đồng hành quyết liệt của chính quyền các cấp.

Tuy nhiên, khi lợi thế cạnh tranh giữa các địa phương ngày càng thu hẹp, bài toán đặt ra không còn là làm thế nào để thu hút nhiều dự án hơn, mà là làm sao để mỗi dự án tạo ra giá trị lớn hơn cho nền kinh tế.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh không đặt mục tiêu chạy theo số lượng dự án hay quy mô vốn đăng ký. Điều Nghệ An hướng tới là một nền công nghiệp hiện đại, xanh, có hàm lượng công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng lớn và phát triển bền vững.

Đó cũng là lý do Nghệ An chuyển từ tư duy "thu hút theo số lượng" sang "lựa chọn theo chất lượng".

Những lĩnh vực được ưu tiên trong giai đoạn tới gồm điện tử, bán dẫn, AI, điện tử thông minh, trung tâm dữ liệu, cơ khí chế tạo công nghệ cao, năng lượng sạch, chế biến nông - lâm - thủy sản công nghệ cao và các ngành kinh tế xanh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, mỗi dự án được lựa chọn không chỉ phải mang lại nguồn thu ngân sách hay tạo việc làm mà còn phải có khả năng dẫn dắt đổi mới công nghệ, thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương.

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong chiến lược phát triển công nghiệp của Nghệ An là tạo sự kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước. Bởi thu hút đầu tư chỉ thực sự thành công khi tạo được hiệu ứng lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chia sẻ, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng tỷ lệ nội địa hóa và xây dựng mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Giai đoạn 2026-2030, Nghệ An sẽ triển khai Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ với mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp nền tảng theo hướng công nghệ tiên tiến, hình thành các doanh nghiệp nội địa đủ tiêu chuẩn trở thành nhà cung ứng trực tiếp cho các tập đoàn đa quốc gia.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực điện tử thông minh, cơ khí chính xác, ô tô, tự động hóa và công nghệ cao; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế.

Đống thời, tỉnh sẽ đẩy mạnh kết nối cung - cầu giữa doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn FDI, khuyến khích hình thành các cụm liên kết ngành và hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ trong các khu công nghiệp.

"Mục tiêu của Nghệ An không chỉ là có thêm các dự án FDI, mà còn có thêm nhiều doanh nghiệp Nghệ An đủ năng lực trở thành đối tác, nhà cung ứng cho các tập đoàn toàn cầu", ông Võ Trọng Hải nhấn mạnh.

Ba thập kỷ trước, Nghệ An chỉ mới bắt đầu tiếp cận dòng vốn FDI. Ba thập kỷ sau, địa phương này đã trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ thu hút đầu tư của Việt Nam. Chặng đường phía trước không chỉ được đo bằng quy mô vốn đăng ký, mà còn bằng khả năng hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng có giá trị gia tăng cao. Với nền tảng hạ tầng ngày càng hoàn thiện, môi trường đầu tư không ngừng cải thiện và quyết tâm đồng hành của chính quyền, Nghệ An đang có cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp - logistics của Bắc Trung Bộ và cực tăng trưởng mới của khu vực.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn