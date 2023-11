Nghệ An: Trưng bày 100 bức ảnh tư liệu về khối đại đoàn kết dân tộc

Ngoài ra thông qua triển lãm còn khơi gợi nét đẹp vùng đất Nghệ An, những nét văn hoá đặc sắc. Sức mạnh cộng đồng, sự đoàn kết, cố kết của toàn dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn, tạo nên những thắng lợi lớn trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ và xây dựng mảnh đất Nghệ An ngày càng thịnh vượng.