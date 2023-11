Nghệ An: Phấn đấu mỗi gia đình có một bình chữa cháy

Ngày 10/11, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 9668, về việc thực hiện Công điện số 1014 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến vụ cháy tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Theo đó, trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn trên cả nước, đặc biệt là các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu dân cư, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Công an Nghệ An tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho người dân

Theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 484.133/803.363 hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tự trang bị bình chữa cháy (đạt 58,3%). Trong đó một số địa phương thực hiện còn thấp như: Tân Kỳ 32,2%, Yên Thành 33,1%, Quế Phong 34,6%, Quỳ Hợp 36,8%, Đô Lương 42,7%, Hưng Nguyên 43,6%, Thanh Chương 44,8%, Kỳ Sơn 49,1%.

Tại Quyết định 9668, UBND tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tối đa xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân tại địa bàn cơ sở.

Các đơn vị tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh trong triển khai các giải pháp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn, thực hiện chất lượng, đúng tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” trên địa bàn, phấn đấu đến ngày 31/12/2023, mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 bình chữa cháy. Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra đối với 100% khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn (hoàn thành trước ngày 31/12/2023).

Thường xuyên rà soát, tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, hộ kinh doanh tiến hành mở lối thoát nạn thứ 2, tháo dỡ chuồng cọp, đảm bảo 100% nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, ki ốt, cơ sở sản xuất, kinh doanh xen lẫn trong khu dân cư có tối thiểu 02 lối thoát nạn được bố trí phân tán.

Rà soát, nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo 100% nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hoá dễ cháy, nổ và liền kề nhau trên địa bàn tham gia Tổ này. Rà soát các ngõ, hẻm tập trung đông dân cư có chiều dài từ 50 m trở lên mà xe chữa cháy không tiếp cận được để tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”.

Tác giả: Duy Chương

Nguồn tin: congthuong.vn