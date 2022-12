Nghệ An: Triệt phá thêm đường dây cá độ bóng đá hơn 10 tỷ đồng

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 7/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa phá thành công chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao bằng hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn, bước đầu bắt giữ tám đối tượng với số tiền giao dịch để cá độ bóng đá là hơn 10 tỷ đồng.

Qua nắm tình hình và quản lý đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện ổ nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền lớn.

Nhóm đối tượng này do Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1994, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu - Nghệ An) cầm đầu, giúp việc cho Nguyễn Văn Hiếu còn có bảy đại lý cấp dưới tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, ngày 5/12, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng loạt tám tổ công tác tiến hành khám xét nơi ở và bắt tám đối tượng trú tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tang vật thu giữ gồm một xe ôtô, một máy tính, bảy điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan; phong tỏa năm tài khoản ngân hàng.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, từ đầu mùa giải World Cup 2022 đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch để cá độ bóng đá là hơn 10 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự các đối tượng nói trên để điều tra làm rõ và tiếp tục xác minh, mở rộng chuyên án./.

Tang vật chuyên án đánh bạc do cơ quan Công an thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Các đối tượng trong chuyên án bị cơ quan Công an bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Tác giả: Tá Chuyên

Nguồn tin: vietnamplus.vn