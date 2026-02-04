Nghệ An: Thu nộp ngân sách gần 384 triệu đồng đợt cao điểm chống buôn lậu

Đội QLTT số 12 thu giữ 3 tấn đường cát nhập lậu trong cao điểm chống buôn lậu. (Ảnh: QLTT)

Trong thời gian hơn một tháng, từ ngày 25/12/2025 đến 30/1/2026, đơn vị tiến hành kiểm tra 9 vụ việc, xử lý 9 vụ vi phạm với tổng số tiền thu phạt gần 384 triệu đồng. Trong đó, tiền xử phạt vi phạm hành chính là 151 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 232 triệu đồng.

Để đạt được kết quả trên, Đội QLTT số 12 đã chủ động nắm chắc diễn biến thị trường, tăng cường cài cắm cơ sở, tiếp nhận và xác minh các nguồn tin phản ánh của người dân; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát, nhất là trên tuyến cao tốc Bắc – Nam (CT01), nơi tiềm ẩn nguy cơ vận chuyển hàng lậu với số lượng lớn.

Gần 384 triệu đồng thu phạt sau cao điểm chống buôn lậu. (Ảnh: QLTT)

Một trong những vụ việc điển hình được phát hiện trong đợt cao điểm là vào ngày 26/12/2025, Đội QLTT số 12 phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra, khám phương tiện và thu giữ 3 tấn đường cát trắng nhập lậu có xuất xứ từ Thái Lan, trị giá 46,5 triệu đồng. Số hàng hóa này được vận chuyển trên xe tải mang biển kiểm soát 74C-031.35 do ông Lê Văn Quý, trú tại tỉnh Quảng Trị, điều khiển.

Ngày 23/1/2026, Chi cục QLTT Nghệ An ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lê Văn Quý số tiền 30 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định pháp luật.

Thời gian tới, Đội QLTT số 12 tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; đẩy mạnh phối hợp liên ngành nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

Qua đó góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, tạo điều kiện để Nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn