Nghệ An: Trao Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam

Theo quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 8/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) ông Võ Quang Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê - Cao su Nghệ An giữ chức Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, kể từ ngày 20/9/2023.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và những đóng góp của ông Võ Quang Tuấn trên các cương vị công tác đã đảm nhận.

Ông Võ Quang Tuấn nhận quyết định về công tác trên cương vị mới tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An



Ngoài ra, trên cương vị mới, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị ông Võ Quang Tuấn nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc; nêu cao tính gương mẫu của người lãnh đạo đơn vị, cùng tập thể Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh; đồng thời, hứa sẽ tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm công tác, phát huy vai trò của cán bộ lãnh đạo, đoàn kết, cộng sự cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam không ngừng đổi mới, để đơn vị xứng đáng với sự kỳ vọng, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh.

Tác giả: Phạm An (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn