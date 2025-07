Nghệ An: Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào Đan Lai

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An báo cáo với Đoàn công tác tỉnh Nghệ An về quá trình triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các hộ dân Đan Lai ở 2 bản Búng và Cò Phạt, xã Môn Sơn.

Đất ở của người dân hai bản nằm trong diện tích do Vườn quốc gia Pù Mát quản lý, là “nút thắt” pháp lý khiến việc hỗ trợ nhà ở gặp khó khăn suốt thời gian qua.

Ngày 5/7, Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, người nghèo, người khó khăn về nhà ở tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra tiến độ triển khai chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đồng bào Đan Lai tại 2 bản Cò Phạt, bản Búng ở xã biên giới Môn Sơn.

Tại chuyến công tác này, Đoàn và chính quyền địa phương đã trao 231 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bản Cò Phạt và 224 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bản Búng.

Tổng diện tích đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khoảng 360ha.

Đoàn công tác tặng quà động viên các tổ thợ xây, các tổ công tác của các lực lượng “cắm bản” giúp đồng bào Đan Lai xây dựng nhà ở.

Dịp này, đoàn công tác cũng đã trao tặng 78 phần quà cho hộ nghèo, hộ neo đơn sinh sống tại 2 bản Búng và Cò Phạt; đồng thời trao 500 triệu đồng cho UBND xã Môn Sơn để hỗ trợ người dân xây dựng mô hình sinh kế.

Trước đó, tại bản Búng và bản Cò Phạt (xã Môn Sơn) có 73 hộ gia đình đồng bào Đan Lai cần được hỗ trợ xóa nhà tạm. Tuy nhiên, do địa bàn vùng sâu, giao thông khó khăn khiến chi phí vận chuyển vật liệu tăng cao.

Các hộ được phê duyệt hỗ trợ đều có hoàn cảnh khó khăn, không thể đối ứng kinh phí. Mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà xây mới khó đáp ứng yêu cầu diện tích và tiêu chí “ba cứng”.

Bản Cò Phạt có 41 nhà diện hỗ trợ; trong đó, xây mới 30 nhà, sửa chữa 11 nhà.

Đối với nhà sửa chữa, khoản hỗ trợ 30 triệu đồng chỉ đủ thực hiện một phần công việc, chưa giải quyết triệt để vấn đề nhà ở cho người dân.

Trước khó khăn này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất điều chỉnh mức hỗ trợ xây dựng mới mỗi nhà thêm 30 triệu đồng, mỗi nhà sửa chữa thêm 15 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân bản Búng, bản Cò Phạt trước ngày 15/6/2025.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng chân trên địa bàn xã Môn Sơn hỗ trợ các hộ dân Đan Lai tháo dỡ nhà cũ.

Việc điều chỉnh mức hỗ trợ và chỉ đạo quyết liệt từ người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An được nhân dân đồng tình, dư luận đánh giá cao, thể hiện sự sát sao, kịp thời và linh hoạt trong triển khai thực tế.

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Môn Sơn cho biết, công tác hỗ trợ đồng bào Đan Lai ở bản Búng và bản Cò Phạt xóa nhà tạm, nhà dột nát dự kiến sẽ được hoàn thành trước ngày 15/8. Đến thời điểm hiện tại, có 28 nhà đã được hoàn thành.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn