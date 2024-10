Nghệ An: Trao 44 giải Cuộc thi báo chí tuyên truyền về du lịch Cửa Lò năm 2024

Cuộc thi báo chí tuyên truyền về du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Thị xã Cửa Lò - 30 năm xây dựng và phát triển” được nhiều cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh và báo, tạp chí ngành, Trung ương triển khai với nhiều tác phẩm có chất lượng được đăng tải.

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò trao giải Nhì cho các tác giả.

Một số cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử đã tổ chức thành các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, bản tin, thời lượng, diện tích mặt báo để tuyên truyền về du lịch Cửa Lò. Điển hình như Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Trang thông tin điện tử Hội Nhà báo Nghệ An.

Các tác phẩm dự thi đã thể hiện sự đa dạng, phong phú về loại hình (truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử, ảnh) và thể loại, đề tài, chủ đề bám sát những vấn đề về du lịch của Cửa Lò, những vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết, xử lý…

Nhiều tác phẩm báo chí có nội dung, hình thức thể hiện sự công phu về tâm sức, trí tuệ, ý thức, trách nhiệm, lòng yêu nghề, sức sáng tạo của nhà báo, đáp ứng xu hướng truyền thông hiện đại, như bài viết, hình ảnh, clip, phóng sự quảng bá sinh động…

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã lựa chọn 44 tác phẩm xuất sắc nhất thuộc 5 loại hình: truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử và ảnh báo chí để trao giải. Cụ thể, có 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 14 giải Khuyến khích được trao cho các nhóm tác giả và tác giả.

Tác giả: Trần Phong

Nguồn tin: congluan.vn