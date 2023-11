Nghệ An tổ chức diễn đàn kết nối đầu tư với các doanh nghiệp Hoa Kỳ

Quy mô kinh tế của Nghệ An đang đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 9,08%, 9 tháng năm 2023 đạt 6,27%. Đặc biệt, trong thu hút vốn đầu tư và vốn đầu tư nước ngoài là điểm sáng. Năm 2022 đạt gần 1 tỷ USD, 10 tháng năm 2023 đạt hơn 1,27 tỷ USD, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Lũy kế đến nay, tỉnh Nghệ An có 130 dự án FDI đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt gần 3,85 tỷ USD. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh được quan tâm và giữ vững.