Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm và làm việc tại Hoa Kỳ

Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn và các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính; Phạm Văn Hoá - Giám đốc Sở Công Thương; Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Lê Tiến Trị - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác (Ảnh: BNA)

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã gặp gỡ, trao đổi với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Houston, bang Texas (Hoa Kỳ). Tiếp và làm việc với đoàn là đồng chí Nguyễn Trắc Bá - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Houston và cán bộ Tổng Lãnh sự.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Trắc Bá - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Houston bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Nghệ An.

Chuyến thăm của Đoàn công tác tỉnh Nghệ An lần này được thực hiện trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vừa có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10/9 - 11/9/2023.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, từ ngày 17/9 - 23/9/2023, nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, theo tinh thần Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Houston nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ lần này thể hiện sự quan tâm rất lớn của tỉnh Nghệ An trong việc tìm kiếm, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ trong thời gian tới. Tổng Lãnh sự Việt Nam sẵn sàng phối hợp với đoàn công tác của tỉnh triển khai có hiệu quả các hoạt động tăng cường hợp tác song phương của Nghệ An tại bang Texas.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Tổng Lãnh sự và sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của Tổng Lãnh sự trong việc kết nối, sắp xếp các hoạt động của đoàn tại thành phố Dallas, nhất là việc tổ chức Hội thảo "Triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam sau nâng cấp quan hệ Việt - Mỹ và cơ hội đầu tư vào Nghệ An" tại thành phố Dallas, bang Texas, Hoa Kỳ.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Houston tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong các hoạt động tiếp xúc với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, tạo cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh Nghệ An trên các lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ bán dẫn, công nghiệp chế tạo, sản xuất vật liệu, linh kiện điện tử, dịch vụ tài chính, ngân hàng. Là những lĩnh vực nhằm đáp ứng yêu cầu về đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng mới, năng lượng tái tạo phục vụ cho phát triển bền vững cho tỉnh Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ngoài ra, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã đến thăm nhà máy của Công ty National Circuit Assembly (NCA) có trụ sở tại thành phố Garland. Đây là công ty lắp ráp bảng mạch điện tử có quy mô lớn, cung cấp dịch vụ cho toàn bộ bang Texas, tập trung khu vực Dallas/Ft. Worth Metroplex, Austin, Houston và các bang khác trên khắp Hoa Kỳ, đặc biệt là Florida, California và New York.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn