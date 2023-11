Nghệ An tổ chức xúc tiến đầu tư tại bang Texas (Hoa Kỳ)

Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đến từ Dallas và Houston đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Nghệ An.

Đó là cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tại Hội thảo: “Triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam sau nâng cấp quan hệ Việt - Mỹ và cơ hội đầu tư vào Nghệ An” do UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Houston tổ chức tại Thành phố Dallas, bang Texas, trong khuôn khổ chương trình công tác của tỉnh Nghệ An từ ngày 6-11/11 đang diễn ra tại Mỹ.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Nguyễn Đức Trung cho rằng, bang Texas nói chung và Thành phố Dallas, Thành phố Houston nói riêng bao gồm rất nhiều doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. Vì vậy, mong rằng Hội thảo sẽ mở ra nhiều hoạt động tiếp xúc với các doanh nghiệp Dallas và Houston, tạo cầu nối để các doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Qua đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã giới thiệu khái quát những điều kiện của tỉnh Nghệ An. Nghệ An là tỉnh nằm ở khu vực Bắc miền Trung của Việt Nam, có diện tích đất tự nhiên lớn nhất cả nước với gần 16.500 km2. Hệ thống giao thông tỉnh Nghệ An hội tụ đầy đủ các tuyến đường bộ, đường hàng không, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường sắt và các cửa khẩu. Nghệ An có vị trí chiến lược trên tuyến giao thông Bắc Nam và Đông Tây; kết nối vùng Đông Bắc Thái Lan, Lào với biển Đông và là cửa ngõ giao thương của khu vực và quốc tế.

Hiện, Quy mô kinh tế của Nghệ An đang đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt cao, năm 2022 đạt 9,08%, 9 tháng năm 2023 đạt 6,27%. Đặc biệt, trong thu hút vốn đầu tư và vốn đầu tư nước ngoài là điểm sáng. Năm 2022 đạt gần 1 tỷ USD, 10 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 1,27 tỷ USD, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Lũy kế đến nay, tỉnh Nghệ An có 130 dự án FDI đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt gần 3,85 tỷ USD. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh được quan tâm và giữ vững.

Vừa qua, Nghệ An được Trung ương ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là chủ trương hết sức quan trọng, tạo động lực mới và những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, đến nay tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị những điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. Tỉnh tập trung thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam với 5 khu công nghiệp có quy mô khoảng 2.000 ha, được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của Chính phủ Việt Nam, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của các nhà đầu tư khi đến tìm hiểu và đầu tư tại Nghệ An. Các Khu công nghiệp này được đầu tư bởi các nhà đầu tư có thương hiệu, chất lượng, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trong nước và nước ngoài.

Trước đó, vào ngày 6/11, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thành phố Houston, bang Texas đón tiếp đoàn công tác của tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị các nền tảng, hệ sinh thái để chào đón các doanh nghiệp Hoa Kỳ trên các lĩnh vực công nghệ cao như: Công nghệ bán dẫn, công nghiệp chế tạo, sản xuất vật liệu, linh kiện điện tử, dịch vụ tài chính, ngân hàng. Các lĩnh vực thu hút nhằm đáp ứng yêu cầu về đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng mới, năng lượng tái tạo phục vụ cho phát triển bền vững.

Nghệ An cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đến từ Dallas và Houston đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Nghệ An. Tỉnh Nghệ An cũng sẵn sàng lắng nghe các ý kiến, quan tâm và nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp tại Dallas và Houston về chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh của Nghệ An.

"Chúc quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Hoa Kỳ - Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An với các doanh nghiệp đến từ Dallas và Houston nói riêng ngày càng phát triển, hiệu quả", Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu.

Tại Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã trực tiếp trả lời nhiều nội dung mà các doanh nghiệp, nhà đầu tư Dallas, Houston quan tâm về thủ tục đầu tư, các lĩnh vực/dự án thu hút đầu tư của tỉnh, nguồn lao động, chính sách hỗ trợ đầu tư của chính quyền…

Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An cũng đã đến thăm nhà máy của Công ty National Circuit Assembly (NCA) có trụ sở tại Thành phố Garland.



Cũng tại Hội Thảo, 5 nhiệm vụ là “5 sẵn sàng” của Nghệ An được Người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng nhà đầu tư vào việc xem Nghệ An là một điểm đến hấp dẫn.

Thứ nhất là sẵn sàng về quy hoạch. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, tích hợp 49 nội dung quy hoạch, gồm 28 quy hoạch ngành và 21 quy hoạch địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An đang triển khai mở rộng Khu kinh tế Đông Nam thành Khu kinh tế Nghệ An trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; lập và hoàn thiện quy hoạch phân khu, xây dựng các khu chức năng trong Khu kinh tế theo điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thứ hai là sẵn sàng về hạ tầng thiết yếu. Tỉnh Nghệ An đang tập trung huy động nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng quan trọng, thiết yếu, như: Dự án đầu tư xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò; Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh; Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thành vào tháng 6/2024. Nghệ An cũng đang hoàn thiện hệ thống hạ tầng và dịch vụ xã hội, gồm khu nhà ở cho công nhân, nhà ở cho chuyên gia nước ngoài, cơ sở giáo dục, dạy nghề và cơ sở y tế chất lượng cao, cơ sở thương mại, dịch vụ, khách sạn và du lịch nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế. Thứ ba là sẵn sàng về mặt bằng đầu tư. Đến năm 2025, tỉnh Nghệ An bảo đảm có đủ quỹ đất mặt bằng sạch và hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hướng đến tăng trưởng xanh trong Khu kinh tế Đông Nam với tổng diện tích khoảng 2.000ha và các khu công nghiệp để đón nhận làn sóng đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài. Thứ tư là sẵn sàng về nguồn nhân lực. Với lực lượng lao động dồi dào, với 1,6 triệu người trong độ tuổi lao động, được đào tạo bài bản, có tính cần cù, sáng tạo, Nghệ An là trung tâm giáo dục đào tạo của khu vực Bắc miền Trung với 6 trường đại học, 11 trường cao đẳng và hơn 70 trường trung cấp và trung tâm dạy nghề, đảm bảo nguồn nhân lực cho các nhà đầu tư. Thứ năm là sẵn sàng hỗ trợ thủ tục cho các nhà đầu tư với tinh thần minh bạch nhất, nhanh nhất; kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn từ khi nghiên cứu khảo sát, cấp phép đến khi triển khai dự án đầu tư xây dựng, đưa dự án vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tác giả: Thái Hòa

Nguồn tin: baodautu.vn