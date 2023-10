Nghệ An: Tiếp tục sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm

Trong tỉnh

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 25/9 đến nay, trên địa bàn Nghệ An đã có mưa to đến rất to, gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất đá tại nhiều địa phương trong tỉnh và gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản người dân và sản xuất nông nghiệp, thủy sản, hạ tầng cho các địa phương.