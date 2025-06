Nghệ An: Thuê loạt xe ô tô tự lái rồi cầm cố

Trần Đình Hào và Phạm Đình Thế tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CANA)

Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Đình Thế (SN 1991, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) và Trần Đình Hào (SN 1992, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cuối tháng 4/2025, do cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, Thế gặp Hào để nhờ cầm cố chiếc ô tô tải của mình. Tuy nhiên, do xe không chính chủ, được Thế mua lại của một doanh nghiệp ngoại tỉnh nên không nơi nào nhận.

Lúc này, cả 2 nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm giả giấy tờ xe rồi mang đi cầm cố.

Cơ quan chức năng làm việc với 2 bị can. (Ảnh: CANA)

Giữa tháng 5/2025, Thế và Hào đến một cơ sở cho thuê xe tự lái ở thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để thuê chiếc ô tô hiệu Hyundai. Thời hạn thuê 1 tháng, chi phí 16 triệu đồng.

Thuê được xe, 2 thanh niên này lên mạng xã hội đặt làm giấy tờ giả mang tên Phạm Đình Thế. Sau đó, đưa xe cùng giấy tờ giả đến cắm tại hiệu cầm đồ ở xã Đồng Văn, (huyện Tân Kỳ) để lấy 150 triệu đồng.

Thế, Hào cùng tang vật vụ án. (Ảnh: CANA)

Bằng thủ đoạn trên, Thế thuê 6 ô tô và làm giả giấy tờ 2 xe rồi mang đi cầm cố, giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng.

Còn Trần Đình Hào thuê 5 ô tô và làm giả giấy tờ 2 xe rồi cầm cố, giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Thế và Hào chia nhau tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, mở rộng chuyên án.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn