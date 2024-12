Nghệ An thúc tiến độ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi làm việc để nghe tình hình thực hiện một số dự án tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh này. Theo thông tin tại cuộc họp, Khu công nghiệp Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An chính thức ra đời năm 2015 với diện tích lên đến 750ha. Dự án được đầu tư xây dựng bởi Công ty TNHH VSIP Nghệ An thuộc tập đoàn VSIP.

Đến nay, khu công nghiệp này đã thu hút 55 dự án các nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn hơn 2.063 tỷ USD, trong đó có 34 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 1,976 tỷ USD; tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 97%.

Công tác giải phóng mặt bằng đến thời điểm này đã hoàn thành 681,1ha; có 61,51ha giữ nguyên theo hiện trạng không giải phóng mặt bằng. Hiện còn 7,39ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, trong đó 3,74ha đất nông nghiệp; 3,65ha đất nghĩa trang.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, tại huyện Hưng Nguyên có 3,65 ha đất nghĩa trang hiện hữu chưa có phương án di dời, huyện chưa hoàn thành việc kiểm kê, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, có 3,3 ha đất nông nghiệp chưa giải phóng được do 2 hộ dân không đồng ý nhận tiền, yêu cầu bồi thường thêm tiền.

Tại thành phố Vinh, còn 0,18ha đất nông nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định phương án; 0,15 ha đất chưa giải phóng được do vướng mồ mả, cột điện và các tuyến đường dây 220kV, 110kV và 35kV.

Để tiếp tục thu hút đầu tư, Công ty TNHH VSIP Nghệ An có công văn xin chủ trương chấp thuận địa điểm thực hiện Dự án Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 3 tại Khu Công nghiệp số 8 với quy mô 220ha tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

UBND tỉnh Nghệ An đã giao UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp số 8 tại xã Hưng Tây. Huyện Hưng Nguyên đang lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp số 8.

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, trong thời gian qua, các ngành, địa phương đã nỗ lực thực hiện tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp VSIP 1; tuy nhiên 7,39ha còn nhiều khó khăn nên đề nghị tập trung thực hiện, trong đó cố gắng hoàn thành trước ngày 15/1/2025.

Để hoàn thành mốc thời gian trên, ông Trung đề nghị huyện Hưng Nguyên khẩn trương hoàn thành việc kiểm kê, kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các ngôi mộ trong diện tích 1,7ha đất nghĩa trang hiện hữu.

Đồng thời tiến hành khảo sát, lựa chọn vị trí để di dời các ngôi mộ trong diện tích 1,95ha đất nghĩa trang hiện hữu thuộc Khu Đô thị và Dịch vụ giai đoạn 3 trước ngày 31/5/2025.

Giao thành phố Vinh thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, hoàn thành nghĩa trang mới tại xã Hưng Chính để phục vụ di dời diện tích 1,7ha đất nghĩa trang hiện hữu, hoàn thành trước ngày 31/5/2025, trong đó lưu ý chỉ di dời những ngôi mộ hiện hữu.

Đối với 3,3 ha đất nông nghiệp tại huyện Hưng Nguyên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị chính quyền tăng cường vận động, thuyết phục người dân hiểu và đồng thuận, cố gắng hoàn thành giải phóng trước ngày 28/2/2025.

Cùng đó, thành phố Vinh hoàn thành hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng diện tích 0,18ha đất nông nghiệp, hoàn thành trước ngày 28/2/2025. Thành phố Vinh hoàn thành di dời 0,15ha mồ mả trước ngày 31/5/2025.

Thành phố Vinh hoàn thành thủ tục hồ sơ để di dời các tuyến đường dây 220kV, 110kV và 35kV trước ngày 31/12/2024 để thi công xây dựng, di dời các tuyến này trước ngày 30/4/2025. Các sở, ngành liên quan, Công ty Điện lực Nghệ An, Truyền tải Điện Nghệ An xem xét, xử lý các nội dung theo thẩm quyền.

Ông Trung cũng yêu cầu từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2025, thành phố Vinh xử lý vệ sinh môi trường, quản lý hạ tầng, chỉnh trang đô thị trên tuyến đường 72m, xử lý nghiêm tình trạng đổ trộm rác thải trên tuyến đường này. Các sở, ngành xem xét, có phương án đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 để đầu hoàn thiện toàn tuyến đường này. UBND huyện Hưng Nguyên tiếp tục thực hiện nhanh nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp số 8 tại xã Hưng Tây. Các ngành hướng dẫn huyện Hưng Nguyên thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo đúng tiến độ. Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan tham mưu UBND tỉnh các điều kiện để thành lập Khu công nghiệp số 8 trước ngày 31/3/2025.

Công ty TNHH VSIP Nghệ An tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu đô thị và dịch vụ; bố trí kinh phí xây dựng nghĩa trang tại Khu đô thị và Dịch vụ giai đoạn 5A. Thống nhất thực hiện thủ tục chủ trương đầu tư đường dây Hưng Tây - Đô Lương. Công ty Điện lực Nghệ An quan tâm đảm bảo cung cấp điện cho Khu công nghiệp VSIP 1 và các nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp.

