Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh

Trong tỉnh

Ngày 3/3, nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2025) và 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân; đoàn công tác Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.