Nghệ An: Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí

Kiểm điểm rút kinh nghiệm 36 tổ chức và 232 cá nhân vi phạm

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật PCTN năm 2018; các nghị định, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về PCTN, lãng phí, tiêu cực. UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh ban hành 13 văn bản để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã ban hành 106 văn bản.

Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, lãng phí, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2025, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 31 lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền, lồng ghép công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực với tổng số 2.486 lượt người tham gia.

Các hoạt động kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật được chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ. UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo thực hiện rà soát 308 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy; rà soát 850 văn bản quy phạm pháp luật các cấp và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo định hướng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013; thực hiện 35 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, lãng phí, tiêu cực; đến nay đã ban hành 29 kết luận. Qua thanh tra, đã kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 36 tổ chức và 232 cá nhân có vi phạm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An đã thực hiện công khai quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2025 của tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch về hoạt động của cơ quan, tổ chức; tổ chức công khai, minh bạch trong các lĩnh vực như: Quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm công và xây dựng cơ bản; tài chính, ngân sách Nhà nước; tổ chức cán bộ; việc huy động và sử dụng tài sản đóng góp của Nhân dân; quản lý sử dụng đất; quản lý, sử dụng nhà ở...

Hình thức công khai chủ yếu là thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp; thông báo bằng văn bản, niêm yết tại trụ sở, báo cáo tại kỳ họp HĐND các cấp... Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện nghiêm túc, kịp thời; cập nhật đầy đủ thông tin về chủ trương, chính sách xã hội của tỉnh trên cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An và của các cơ quan, đơn vị.

Toàn tỉnh đã lồng ghép tiến hành 35 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động đối với 35 cơ quan, tổ chức, đơn vị; qua kiểm tra không phát hiện vi phạm. Toàn tỉnh cắt giảm 301,43 tỷ đồng qua tiết kiệm trong lĩnh vực đầu tư; cắt giảm 771,33 tỷ đồng qua tiết kiệm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước. Việc mua sắm, quản lý tài sản đã được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng định mức, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 23 cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm chấn chỉnh, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Phát hiện nhiều vi phạm qua thanh tra

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 87 quyết định công bố danh mục TTHC, 23 quyết định công bố TTHC nội bộ với 252 lượt TTHC nội bộ trong giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 100% hồ sơ được giải quyết theo quy trình điện tử và được công khai trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành; đồng thời ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2025, văn bản liên quan đến phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025, văn bản hướng dẫn, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2024.

Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo toàn ngành Thanh tra thực hiện 112 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành 109 kết luận tại 158 đơn vị. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm với tổng số tiền 56.169 triệu đồng và 9.583m² đất; trong đó, ban hành quyết định thu hồi 34.571 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 21.598 triệu đồng và 9.583m² đất, đã thu hồi được 27.621 triệu đồng.Thanh tra các sở, ngành trong tỉnh đã thực hiện 46 cuộc thanh tra chuyên ngành, bao gồm 20 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 26 cuộc thanh tra đột xuất, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực xây dựng, y tế, nông nghiệp và môi trường. Qua thanh tra chuyên ngành, phát hiện 15 tổ chức và 33 cá nhân có vi phạm; ban hành 48 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 584 triệu đồng, đã thu 386 triệu đồng.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tiếp tục được đẩy mạnh. 6 tháng đầu năm 2025, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp 1.970 lượt người với 2.274 công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 4.765 khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai; số vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trong kỳ là 131 vụ việc, trong đó, các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết được 118/131 vụ việc. Qua giải quyết tố cáo đã kiến nghị xử lý hành chính 5 cá nhân có sai phạm.

Cơ quan điều tra các cấp thuộc Công an tỉnh Nghệ An thụ lý, điều tra 18 vụ tham nhũng/104 bị can, đã xử lý 9 vụ/76 bị can, 9 vụ/28 bị can số vụ án, bị can đang tiến hành điều tra. Tổng số vụ VKSND hai cấp thụ lý giải quyết 7 vụ tham nhũng/21 bị can (cũ 2 vụ/7 bị can; số vụ mới 5 vụ/14 bị can). Đã truy tố chuyển tòa án 7 vụ/21 bị can. Tổng số vụ tham nhũng được TAND các cấp thụ lý là 6 vụ/17 bị cáo, đã xét xử 5 vụ/16 bị cáo; đang trong thời gian xét xử 1 vụ/1 bị cáo.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, thiệt hại do tội phạm tham nhũng gây ra là hơn 206 tỷ đồng; hiện nay, tài sản đã thu hồi hơn 87,1 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2025, không có người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 9/1/2025 về thực hiện công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực năm 2025 để chỉ đạo, triển khai thực hiện trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện Luật PCTN trong các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước, nhằm khắc phục, ngăn ngừa những kẽ hở có thể làm nảy sinh hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật...

