Lãnh đạo Nghệ An: "Thực hiện sáp nhập, tinh gọn bộ máy" là nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

Bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị

Sáng 23/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Công an Nghệ An ra quân tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025.



Năm 2024, các lực lượng quân sự, công an, biên phòng nắm và trao đổi trên 3.950 lượt thông tin, tài liệu, kiểm tra, xác minh, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng.

Thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, phát hiện, bắt giữ, xử lý 4.140 vụ việc, 4.638 đối tượng vi phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các lực lượng đã thực hiện tốt "Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc"; "Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ an ninh, và bảo trật tự thôn (bản) ở khu vực biên giới"… và thực hiện hiệu quả nhiều mô hình an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự.

Các phong trào thi đua, mô hình, hoạt động trên đã góp phần tô đẹp hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", "Công an vì nhân dân" trong thời bình, vun đắp tình quân - dân gắn bó keo sơn.

Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh được quan tâm chỉ đạo với nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, mang lại kết quả cao. Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội được tăng cường. Hoạt động đối ngoại quốc phòng, an ninh được mở rộng.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An với các mô hình dân vận khéo giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.



Đặc biệt, ghi nhận những thành tích kết quả đạt được, ngày 10/10/2024, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.

Trước đó, vào ngày 7/2/2024, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Công an tỉnh Nghệ An.

Đây là những phần thưởng cao quý, là niềm tự hào, nguồn động viên hết sức to lớn để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tiếp tục phấn đấu, vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Xây dựng thế trận nhân dân liên hoàn, vững chắc

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh nhấn mạnh 7 kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2024; qua đó, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng lực lượng vũ trang tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nghệ An trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2024. Ảnh PT.



Trên cơ sở phân tích bối cảnh, tình hình của năm 2025 đòi hỏi nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh trên toàn tỉnh đặt ra với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn, quyết liệt và sâu sát hơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nghệ An lưu ý, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện, nhiệm vụ chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2025, nhất là thực hiện sáp nhập, tinh gọn bộ máy; xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt phải triển khai thực hiện tốt.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã khen thưởng 11 tập thể, 11 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quốc phòng, an ninh năm 2024.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn