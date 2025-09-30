Nghệ An thiệt hại hơn 1.400 tỷ đồng do bão số 10

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, bão số 10 đổ bộ đã gây mưa to, gió lốc dữ dội trong nhiều giờ, làm 1 người chết (cháu Mai Thị Bảo N., SN 2015, xã Quang Đồng) và 11 người bị thương tại nhiều địa phương.

Sau bão số 10 nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An chìm trong biển nước. Ảnh: KT.

Về nhà ở, toàn tỉnh có 32 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 127 nhà hư hỏng nặng, hơn 1.400 nhà sạt lở/hư hỏng và gần 44.600 nhà bị tốc mái. Hệ thống tường rào với tổng chiều dài hơn 30 km cũng bị sập đổ.

Ngành giáo dục báo cáo 45 điểm trường bị ngập nước, 222 điểm trường tốc mái, 18 điểm sạt lở và nhiều hạng mục khác hư hỏng nặng. Ngành y tế ghi nhận 37 cơ sở bị tốc mái, xuống cấp. Các công trình văn hóa - thể thao, di tích lịch sử cũng chịu ảnh hưởng, với gần 20 công trình hư hỏng.

Hoàng loạt xe máy ngập trong nước tại xã Tân Kỳ. Ảnh: KT.

Thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp rất lớn: hơn 4.400ha lúa, 6.000ha rau màu, 4.174ha cây trồng lâu năm bị hư hại; hơn 30.000ha rừng gãy đổ; gần 780 con gia súc, hơn 163.000 gia cầm chết; 1.400 tấn muối hư hỏng. Giao thông bị chia cắt nghiêm trọng với 82 điểm ách tắc trên quốc lộ, tỉnh lộ; 64 điểm đường địa phương bị sạt lở, 14 cầu tạm và hàng chục cống bị cuốn trôi. Hệ thống điện, viễn thông cũng chịu thiệt hại nặng nề: hơn 3.300 cột điện đổ gãy, gần 70 km dây điện bị đứt, nhiều trạm biến áp và cụm loa truyền thanh hư hỏng.

Trước tình hình trên, tỉnh Nghệ An chỉ đạo các lực lượng “4 tại chỗ” khẩn trương khắc phục hậu quả, ưu tiên sửa chữa trường học, cơ sở y tế, khôi phục điện, giao thông, bảo đảm đời sống Nhân dân và giữ vững an ninh trật tự sau bão.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV