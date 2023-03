Nghệ An: Thị xã Hoàng Mai đón nhận Bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Nghệ An trao tặng cờ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hoàng Mai.

Tới dự có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, Giáo dục Quốc hội; Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Tài chính; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Nghệ An.

Ngày 3/4/2013, thị xã Hoàng Mai được thành lập theo Nghị quyết số 47/NQ-CP của Chính phủ, trên cơ sở chia tách từ huyện Quỳnh Lưu với 10 đơn vị hành chính. Lúc đó, thị xã Hoàng Mai có xuất phát điểm thấp, khi có 2/5 xã nghèo, một xã miền núi và chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Sau 10 năm thành lập thị xã Hoàng Mai đang từng bước trở thành vùng kinh tế năng động, cực tăng trưởng phía bắc của tỉnh. Nổi bật với tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh, bình quân đạt hơn 14%/năm. Quy mô kinh tế theo giá trị sản xuất năm 2022, tăng 3,5 lần so với năm 2014. Là địa phương có mức tăng quy mô giá trị sản xuất cao nhất; đồng thời, tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm ba đơn vị cấp huyện có quy mô giá trị sản xuất lớn nhất của Nghệ An. Giá trị tăng thêm bình quân tăng từ 31,75 triệu đồng/người/năm (năm 2014) lên 74,9 triệu đồng/người/năm (năm 2022). Tỷ lệ hộ nghèo từ mức 7,44% (năm 2014), đến cuối năm 2022, còn 2,09%, theo tiêu chí mới… Từ một vùng “trũng” cực bắc của Nghệ An, nay thị xã Hoàng Mai đang dần là điểm đến của các nhà đầu tư. Hiện, thị xã đã có 48 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng số vốn đăng ký hơn 19.000 tỷ đồng. Nhiều dự án đi vào hoạt động ổn định tạo nguồn thu ngân sách cho Nhà nước và giải quyết việc làm, thu nhập cho nhân dân.

Thị xã Hoàng Mai hiện đã, đang hình thành ba khu công nghiệp thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn... Từ một đơn vị có xuất phát điểm thấp, đến cuối năm 2020, thị xã Hoàng Mai chính thức được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, sớm trước hai năm so với mục tiêu đề ra. Dịch vụ, thương mai của thị xã Hoàng Mai đã có bước tăng trưởng khá; giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; công tác giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả tốt, an sinh xã hội được quan tâm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật, quốc phòng, an ninh được giữ vững...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Nguyễn Đức Trung đề nghị, thời gian tới, thị xã Hoàng Mai cần bám sát định hướng và quy hoạch của tỉnh; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng; tiếp tục phát huy lợi thế vùng phụ cận, khu công nghiệp, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và du lịch; nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các khu vực, lĩnh vực kinh tế trọng điểm và mũi nhọn gắn với vùng kinh tế Nam Thanh-Bắc Nghệ. Quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chính sách đối với người có công; nâng cao hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân...

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao Huân chương Lao động hạng Ba và Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2022 cho nhân dân và cán bộ thị xã Hoàng Mai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số; sắp xếp, tổ chức bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng; giữ vững an ninh chủ quyền biển đảo. Củng cố và giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các vùng đặc thù.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trao quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho chính quyền và nhân dân thị xã Hoàng Mai.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao Huân chương Lao động hạng Ba và Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2022 cho nhân dân và cán bộ thị xã Hoàng Mai.

