Nghệ An tạo nhiều điểm nhấn cho bức tranh kinh tế trong năm 2024

Trước mắt, địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp…

Đồng lòng vượt “sóng dữ”!

Năm 2023 vừa qua, Nghệ An thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, thách thức nhiều hơn dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột quân sự ở một số nước leo thang, kéo dài đã khiến cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu trì trệ, hoạt động xuất nhập khẩu bị thu hẹp, lạm phát và nợ công tăng cao…

Không những vậy, nền kinh tế ở địa phương này còn chịu thêm nhiều hạn chế, bất cập đến từ nội tại như: Quy mô còn khiêm tốn, sức chống chịu, năng lực cạnh tranh hạn chế, năng suất lao động thấp, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, thiên tai, dịch bệnh, bão lũ tràn lan.

Những yếu tố bất lợi đó là nguyên nhân dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống nhân dân ở Nghệ An luôn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trong năm vừa qua.

Thế nhưng, bối cảnh nêu trên đã cho thấy sự quyết tâm, hợp lực, chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 khi ghi nhận nhiều kết quả khả quan, tích cực trên mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề.

Theo báo cáo mà Cục thống kê tỉnh này chỉ ra, năm 2023, Nghệ An có tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,14%. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,54%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 6,8%; khu vực dịch vụ tăng 8,7%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,65%.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Nghệ An gấp rút, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt

Thu ngân sách nhà nước năm 2023 hơn 21.000 tỷ đồng, đạt 133,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao; tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,11 tỷ USD; tổng kế hoạch đầu tư công đã giải ngân hơn 7.500 tỷ đồng, đạt 83,22%, cao hơn so với mức bình quân cả nước và cao hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Trong năm, tỉnh cũng đã cấp mới cho 120 dự án, điều chỉnh 190 lượt dự án, với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh hơn 58.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với mục tiêu đề ra và nếu so với cùng kỳ năm 2022, số lượng dự án cấp mới tăng 3,4%, tổng vốn đăng ký cấp mới gấp 1,5 lần.

Đáng chú ý, bức tranh nền kinh tế của tỉnh Nghệ An trong năm vừa qua đã ghi nhận dấu ấn đậm nét đến từ công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là khoản vốn ngoại đổ về địa phương khi lọt vào tốp 8 địa phương đứng đầu cả nước về thu hút vốn FDI, với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 31/12/2023 lên đến 1,6 tỷ USD.

Bên cạnh nét nổi trội về kinh tế, các lĩnh vực khác như giáo dục, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, thể thao tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, khả quan.

Đơn cử như, giáo dục tiếp tục giữ vực thành tích chất lượng, là địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về số học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế. Năm 2023, toàn tỉnh có 3 học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic khu vực và quốc tế; 9 em đạt Huy chương Bạc và 1 em đạt giải Khuyến khích kỳ thi Olympic Toán quốc tế TIMO; 87 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia, xếp thức 2/64 tỉnh, thành phố cả nước...

Hay như công tác an sinh xã hội được các cấp ngành, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng và thực hiện tốt. Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 - 2025 đạt kết quả rất tích cực. Tính đến ngày 31/12/2023, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 7.245 nhà/kế hoạch 5.500 nhà của năm 2023, đạt 132% kế hoạch.

Điểm qua những nét nổi bật nêu trên đã cho thấy rằng, năm 2023, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức; vậy nhưng, tình hình kinh tế - xã hội của Nghệ An vẫn có chuyển biến tích cực, ghi nhận nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các ngành, lĩnh vực; cả năm hoàn thành đạt và vượt 25/28 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tạo tiền đề để tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu trong thời gian tới.

Chung tay vì mục tiêu phát triển

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An xác định, năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025 và cũng là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Điều này đã đặt ra yêu cầu quan trọng, đòi hòi cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Nghệ An cần phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023 vừa qua; nghiêm túc rút kinh nghiệm, bài học quý báu để triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu được giao.

Cụ thể, năm 2024, Nghệ An phấn đấu đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP từ 9 – 10%; thu ngân sách nhà nước 15.903 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người 62 – 63 triệu đồng; tỷ lệ đô thị hóa 33%…

Để làm được điều đó, UBND tỉnh Nghệ An đã đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung thực hiện quyết liệt. Trước hết, đó là cần phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực như: Phát triển nông nghiệp, nông thôn; phát triển công nghiệp - xây dựng; phát triển thương mại, dịch vụ. Đồng thời, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý hiệu quả việc thu, chi ngân sách nhà nước.

Năm 2024 sẽ là năm Nghệ An tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2020 – 2025 đã đề ra

Tăng cường công tác quy hoạch và phát triển đô thị, nhà ở; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực gắn với thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ.

Mặc khác, cần phải tập trung phát triển văn hóa, xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu; ngâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số…

Song song với đó, Nghệ An cần phải nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; thúc đẩy hợp tác, liên kết phát triển vùng với các địa phương. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng trường thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh thông tin truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội.

Có thể thấy, bước sang năm 2024 với những khó khăn, thách thức cần phải đương đầu phía trước, nhưng tin tưởng rằng, với sự chung tay, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà cùng kế hoạch phát triển đã được xác định rõ từ trước, Nghệ An sẽ sớm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tác giả: HỒNG QUANG

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn