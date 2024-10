Nghệ An tăng cường xúc tiến thương mại và hoạt động xuất nhập khẩu

9 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Nghệ An ước đạt 2,326 tỷ USD.

Theo nội dung công văn, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Công Thương chủ động triển khai các kế hoạch và quy hoạch nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại, đồng thời khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển liên kết trong lưu thông hàng hóa.

Đặc biệt, tỉnh ưu tiên hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trong việc nâng cấp thiết bị, chuyển giao công nghệ và xây dựng thương hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm địa phương, giúp doanh nghiệp đứng vững trên thị trường trong và ngoài nước.

Tỉnh cũng tập trung vào các biện pháp hỗ trợ kết nối cung cầu, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các hội chợ, triển lãm, và các sàn giao dịch thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sẽ được hỗ trợ giải quyết các khó khăn, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu ổn định để phục vụ hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Việc xúc tiến thương mại cũng được đẩy mạnh thông qua các hoạt động kinh tế đối ngoại, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu.

Ngoài ra, tỉnh cũng xây dựng kế hoạch và ngân sách cho các hoạt động xúc tiến thương mại liên vùng, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, tỉnh đang khẩn trương hoàn thành Đề án phát triển tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm logistics của khu vực Bắc Trung Bộ. Việc này sẽ thu hút các tập đoàn và doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào hạ tầng và dịch vụ logistics hiện đại, áp dụng công nghệ 4.0 để nâng cao khả năng cạnh tranh.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được giao nhiệm vụ tiếp tục triển khai các đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực và cây ăn quả gắn với công nghiệp chế biến. Các hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các vùng nông nghiệp sinh thái bền vững cũng được đẩy mạnh, nhằm tạo chuỗi giá trị sản phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ, dựa trên lợi thế so sánh của từng địa phương.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch của tỉnh cũng sẽ phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại thuộc Bộ Công Thương để tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và quốc tế. Tỉnh cũng có kế hoạch tổ chức các gian hàng triển lãm sản phẩm tại các hội chợ thương mại trong và ngoài nước, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh cũng được yêu cầu tiếp tục đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp địa phương tận dụng tối đa các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Công văn cũng nêu rõ trách nhiệm của Sở Tài chính và Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan nhằm thúc đẩy phát triển xuất nhập khẩu và xúc tiến thương mại trên toàn tỉnh.

Theo Sở Công thương, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 9 tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An ước đạt 2,326 tỷ USD, tăng 32,01% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 84,58% kế hoạch năm 2024. Các doanh nghiệp Nghệ An đã xuất khẩu hàng hóa đi 142 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu sang một số thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ, tiêu biểu: Hồng Kông tăng 87,5%; Đài Loan tăng 68,4%; Nhật Bản tăng 28,8%, Hàn Quốc tăng 16,7%, Đức tăng 47,7%, Singapore 111,5%,...

Tác giả: Lê Đình (t/h)

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn