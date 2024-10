Thiết bị và dược phẩm Nghệ An: Bám chặt các bệnh viện, trụ vững trên 'sân nhà'

Những năm gần đây, Thiết bị và dược phẩm Nghệ An được xem là nhà thầu “quen thuộc” khi tham gia dự thầu và trúng thầu các gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị y tế do các bệnh viện trên địa bàn Nghệ An mời thầu.

Thiết bị dược phẩm y tế Nghệ An trúng thầu nhiều gói thầu cung cấp vật tư y tế cho các bệnh viện tại Nghệ An

Mới đây, Giám đốc Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An Nguyễn Văn Hương đã ký quyết định số 2785/QĐ-BV chấp thuận Công ty Thiết bị vật tư y tế và dược phẩm Nghệ An là nhà thầu trúng gói thầu số 01, dự án cung ứng các mặt hàng vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, hóa chất năm 2024 tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Cụ thể, Gói thầu số 1: Mua sắm các mặt hàng vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế chuyên khoa Hỗ trợ sinh sản, Xét nghiệm, Thận nhân tạo năm 2024 tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có tổng giá dự toán hơn 16,4 đồng. Gói thầu sử dụng nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả, từ người bệnh chi trả và các nguồn thu hợp pháp khác các năm 2024 - 2025 của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và do Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu.

Tại gói thầu này gồm nhiều danh mục khác nhau, Công ty Thiết bị vật tư y tế và dược phẩm Nghệ An tham gia dự thầu với vai trò độc lập và trúng thầu cung cấp 20 mặt hàng với giá trị trúng thầu hơn 1,5 tỷ đồng.

Việc dự thầu và trúng thầu tại Gói thầu 01 trên, nâng con số trúng thầu của Công ty CP Thiết bị vật tư y tế và dược phẩm Nghệ An tại Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An đạt 13 gói thầu với tổng trị giá hơn 25,9 tỷ đồng.

Được biết, Công ty Thiết bị vật tư y tế và dược phẩm Nghệ An có trụ sở đăng ký đóng tại số 3, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hưng Dũng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An thành lập đi vào hoạt động chính thức từ ngày 23/2/1993 với vốn điều lệ hoạt động đăng ký ban đầu ở mức 3 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp tăng vốn điều lệ hoạt động lên mức 8,4 tỷ đồng và do ông Nguyễn Trường Sơn, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại khối 7, phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An là người đại diện pháp luật kiêm giữ chức Giám đốc công ty.

Với lĩnh vực đăng ký kinh doanh chính là Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, nhiều năm qua Công ty Thiết bị vật tư y tế và dược phẩm Nghệ An đã tạo cho mình được một vị thế khi tham gia dự thầu trên địa bàn các tỉnh thành.

Tốp các Bệnh viện Công ty CP Thiết bị vật tư y tế và dược phẩm Nghệ An tham gia dự thầu trúng thầu.

Đặc biệt, trên “sân nhà” Nghệ An, Công ty Thiết bị vật tư y tế và dược phẩm Nghệ An được đánh giá là một nhà thầu “quen thuộc” khi tham gia dự thầu và trúng các gói thầu cung cấp dược phẩm, vật tư, thiết bị y tế tại các bệnh viện trên địa bàn với tổng giá trị trúng thầu hàng trăm tỷ đồng.

Số liệu trên hệ hệ thống đấu thầu quốc gia gia cho thấy, từ ngày được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia (2015) đến nay, Công ty CP Thiết bị vật tư y tế và dược phẩm Nghệ An đã tham gia dự thầu 205 gói thầu, trong đó trúng 179 gói gói thầu với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 257,5 tỷ đồng.

Các tỉnh thành Công ty CP Thiết bị vật tư y tế và dược phẩm Nghệ An đã tham gia thầu như: Nghệ An (159 gói thầu), Thái Bình (4 gói thầu), Phú Thọ (2 gói thầu), Quảng Nam (1 gói thầu), Hà Nội (1 gói thầu), Hà Tĩnh (1 gói thầu), các tỉnh không xác định (29 gói thầu).

Riêng các gói thầu cung cấp cấp các loại dược phẩm, thiết bị vật tư y tế cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Công ty CP Thiết bị vật tư y tế và dược phẩm Nghệ An được xem là nhà thầu “quen mặt” khi “một mình một ngựa” tham gia dự thầu và trúng thầu.

Trong đó, các gói thầu do Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An mời thầu, Công ty Thiết bị vật tư y tế và dược phẩm Nghệ An tham gia dự thầu 16 gói và trúng 13 gói thầu với tổng giá trị hơn 25,9 tỷ đồng.

Gói thầu do Bệnh viện Ung bướu Nghệ An mời thầu, Công ty Thiết bị vật tư y tế và dược phẩm Nghệ An tham gia dự thầu 11 gói và trúng 11 gói thầu với tổng giá trị hơn 21 tỷ đồng.

Công ty Thiết bị vật tư y tế và dược phẩm Nghệ An tham gia dự thầu 10 gói thầu do Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An mời thầu và trúng thầu 7 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn 9,6 tỷ đồng.

Tham gia dự thầu Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành mời thầu đã trúng 8 gói thầu với tổng giá trị hơn 8,4 tỷ đồng; tham gia 8 gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An trúng 8 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 12 tỷ đồng…

Với việc tích cực tham gia dự thầu các gói thầu cung cấp thiết bị, vật tư cho các bệnh viện đã đem lại kết quả kinh doanh cho Công ty CP Thiết bị vật tư y tế và dược phẩm Nghệ An một lợi nhuận khá khả quan.

Theo dữ liệu của VietnamFinance, chỉ tính năm 2023, Công ty CP Thiết bị vật tư y tế và dược phẩm Nghệ An đạt doanh thu hơn 133,3 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt hơn 14,4 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2023, Công ty CP Thiết bị vật tư y tế và dược phẩm Nghệ An báo lãi sau thuế hơn 3,2 tỷ đồng, tăng 104,7% so với năm 2022.

