Nợ thuế gần 4,8 tỷ đồng, Công ty CP XNK và dịch vụ tổng hợp Nghệ An bị cưỡng chế

Cục Hải quan Nghệ An quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/ yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng đối với Công ty CP XNK và dịch vụ tổng hợp Nghệ An (nay là Công ty CP tập đoàn đầu tư An Việt) có địa chỉ tại TP Vinh, Nghệ An.

Cụ thể, trích tiền từ tài khoản/ yêu cầu phong tỏa tài khoản của Công ty CP XNK và dịch vụ tổng hợp Nghệ An mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh TP Vinh để thi hành thông báo số 1017/HQNA-NV ngày 20/4/2023 của Cục Hải quan Nghệ An.

Công chức Hải quan Nghệ An hướng dẫn DN hoàn thiện thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế là do Công ty CP XNK và dịch vụ tổng hợp Nghệ An không chấp hành thông báo số 1017/HQNA-NV ngày 20/4/2023 về việc yêu cầu nộp thuế tồn đọng.

Số tiền bị cưỡng chế trên 4.762 triệu đồng và quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/9/2024 đến ngày 23/10/2024.

Cục Hải quan Nghệ An cũng yêu cầu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh TP Vinh trích tiền từ tài khoản/ yêu cầu phong tỏa tài khoản số 110602279898 với số tiền gần 206 triệu đồng và tài khoản số 115000020027 với số tiền trên 32,3 triệu đồng của Công ty CP XNK và dịch vụ tổng hợp Nghệ An.

Trường hợp số tiền trên tài khoản của Công ty CP XNK và dịch vụ tổng hợp Nghệ An nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế thì Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh TP Vinh vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của Công ty CP XNK và dịch vụ tổng hợp Nghệ An trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Cục Hải quan Nghệ An yêu cầu Công ty CP XNK và dịch vụ tổng hợp Nghệ An phải thực hiện nghiêm các quyết định, thông báo nợ thuế.

Tác giả: Nụ Bùi

Nguồn tin: haiquanonline.com.vn