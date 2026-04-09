Nghệ An tăng cường tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn dịp 30/4 và 01/5/2026

Theo đó, thực hiện hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026); 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2026); 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2026); 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026); cùng các ngày sinh của C.Mác và V.I.Lênin.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu tuyên truyền sâu sắc về đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, đặc biệt là Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Đồng thời, làm rõ giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của các thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Bên cạnh đó, nội dung tuyên truyền chú trọng tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; phản ánh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với công tác “đền ơn đáp nghĩa”. Việc tuyên truyền về quá trình hình thành, phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn cũng được đẩy mạnh, qua đó khẳng định vai trò nòng cốt của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một trong những nội dung quan trọng là tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của C.Mác, V.I.Lênin; khẳng định giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin và sự vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với đó, các địa phương, đơn vị được yêu cầu tăng cường thông tin, tuyên truyền về những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng; gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua yêu nước.

Đặc biệt, công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và thành quả cách mạng được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Các cấp, ngành cần chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng yêu cầu các hoạt động tuyên truyền phải được tổ chức đa dạng, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, gắn với tuyên truyền kết quả Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Các cơ quan báo chí của tỉnh được giao nhiệm vụ xây dựng các tuyến tin, bài, phóng sự chuyên sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội và khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh.

Việc triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn dịp 30/4 và 01/5 không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, mà còn tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: nghean.gov.vn