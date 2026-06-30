Xử phạt hai người đàn ông khai thác khoáng sản trái phép

Theo UBND xã Yên Na, ngày 25/6, căn cứ kết quả xác minh của cơ quan Công an, địa phương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông V.V.T. (SN 1966) và ông L.V.A. (SN 1977), cùng trú tại bản Hạt, xã Yên Na. Mỗi trường hợp bị xử phạt 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc khôi phục hiện trạng đất ban đầu và cam kết không tái phạm.

Hai nhóm đối tượng sử dụng cuốc, xẻng, xà beng cùng nhiều dụng cụ khác để đào bới và mang theo một máy dò kim loại nhằm tìm kiếm khoáng sản.

Trước đó, vào trung tuần tháng 6, trong quá trình tuần tra, Tổ công tác Trạm Quản lý bảo vệ rừng Yên Na (Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương) phát hiện hai nhóm đối tượng đang đào đãi, tìm kiếm khoáng sản trái phép tại khu vực lòng khe Lúc, thuộc tiểu khu 574 của rừng phòng hộ.

Nhóm thứ nhất do ông V.V.T. làm chủ, sử dụng cuốc, xẻng, xà beng cùng nhiều dụng cụ khác để đào bới và mang theo một máy dò kim loại nhằm tìm kiếm khoáng sản.

Nhóm thứ hai do ông L.V.A. làm chủ, sử dụng máy dò kim loại, máy bơm nước và các dụng cụ phục vụ việc đào đãi khoáng sản trái phép tại cùng khu vực.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan và báo cáo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương cùng chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

Đây không phải là lần đầu địa phương xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép. Đầu tháng 5, UBND xã Yên Na cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ba trường hợp khác vì hành vi đào bới, làm thay đổi hiện trạng bề mặt đất sản xuất nông nghiệp tại khu vực khe Lúc.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn