Nghệ An: Tăng cường kiểm tra, thanh tra các trung tâm đăng kiểm theo kiến nghị của Viện kiểm sát

Theo Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ” tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh. Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án về tội “không tố giác tội phạm”; đồng thời khởi tố 25 cán bộ của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh về tội “nhận hối lộ”, gồm giám đốc, 3 phó giám đốc, 9 đăng kiểm viên bậc cao, 2 trưởng phòng, 8 đăng kiểm viên, 2 nhân viên nghiệp vụ; đồng thời khởi tố 1 phó giám đốc, 1 trưởng phòng về tội "không tố giác tội phạm". Tổng số bị can là 27 trên tổng số 60 cán bộ, viên chức.