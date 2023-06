Nghệ An: Tăng cường các giải pháp phòng chống cháy rừng

Trong tỉnh

Hiện nay, đang là thời điểm nắng nóng gay gắt nên tại địa bàn tỉnh Nghệ An rất dễ xảy ra cháy rừng. Do vậy, Nghệ An đã nâng mức dự báo cháy rừng ở cấp độ 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời, tỉnh chủ động các biện pháp phòng chống cháy rừng và ứng phó khi có sự cố cháy rừng xảy ra.