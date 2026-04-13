Nghệ An tạm dừng lưu thông qua cầu treo Đò Rô để sửa chữa

Cầu treo Đò Rô. (Nguồn: Người đưa tin)

Ngày 13/4, ông Nguyễn Công Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An, cho biết từ ngày 13/4, chính quyền địa phương sẽ tạm dừng người và các loại phương tiện lưu thông qua cầu treo Đò Rô trên sông Con để sửa chữa sau thời gian dài cầu bị xuống cấp nghiêm trọng.

Chính quyền địa phương sẽ nỗ lực cố gắng trong thời gian khoảng 3 tháng sẽ hoàn thành việc sửa chữa, đưa cầu treo Đò Rô vào sử dụng.

Cầu treo Đò Rô được xây dựng từ năm 2010 có chiều dài gần 195m, rộng 2m, tải trọng 2,5 tấn, nằm trên con đường huyết mạch nối giữa hai xã Nghĩa Bình và Nghĩa Đồng (cũ), giúp người dân lưu thông ra đường Hồ Chí Minh, qua lại buôn bán, giao thương giữa chợ Nghĩa Bình và chợ Sen.

Mỗi ngày, lưu lượng người, phương tiện qua cầu khá nhiều. Tuy nhiên, qua hơn 15 năm sử dụng cầu đã bị xuống cấp. Đặc biệt, sau đợt mưa lũ lịch sử do bão số 10 (Bualoi) gây ra vào cuối tháng 9/2025, tình trạng xuống cấp của cầu càng đáng báo động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn với người và phương tiện.

Cụ thể, một phần mố cầu bị sạt lở mạnh, uy hiếp trực tiếp kết cấu trụ tháp. Khu vực đất xung quanh cột đã bị cuốn trôi để lộ ra các phần chân cột trụ. Phần đất gần mố cầu có nhiều vết nứt, có nguy cơ sạt lở xuống lòng sông. Mỗi lần qua cầu, người dân rất lo sợ vì cảm giác mất an toàn.

Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương đã cho cắm biển cảnh báo, đắp ụ bêtông cấm phương tiện ôtô lưu thông qua cầu; khuyến cáo người dân hạn chế qua lại khi nước sông dâng cao, đồng thời có tờ trình gửi Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An có phương án kiểm tra, sửa chữa cầu để người dân, phương tiện lưu thông được an toàn.

Sau các trận lũ với cường suất, lưu tốc mạnh, xảy ra trong năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 14/11/2025, phân bổ hơn 37 tỷ đồng để sửa chữa 35 cầu treo bị hư hại do ảnh hưởng bởi thiên tai cực đoan trên địa bàn. Riêng cầu treo Đò Rô (xã Nghĩa Đồng) được bố trí 3,5 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục mố trụ cầu và một số hạng mục khác.

Ông Nguyễn Công Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Đồng, cho biết cùng với việc xử lý mố, móng trụ, cầu Đò Rô sẽ sửa chữa nhiều hạng mục khác, như tẩy rỉ, sơn lại khung thép; bôi mỡ hệ thống cáp chủ; thay mới tấm thép mặt cầu; siết và bổ sung bulông; chỉnh lại lan can bị cong vênh; khắc phục lún đường dẫn đầu cầu...

Trong thời gian thi công, người dân và phương tiện lưu thông sẽ phải thay đổi lộ trình di chuyển qua sông Con theo hướng về Cầu Sen; quãng đường này sẽ xa thêm khoảng 5km./.

Tác giả: Xuân Tiến

Nguồn tin: vietnamplus.vn