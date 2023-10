Nghệ An sử dụng vốn ngân sách Trung uơng nâng cấp nhiều bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện

Ngày 18/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ông Bùi Đình Long đã ký quyết định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp cải tạo 8 bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, dự án sẽ do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, có tổng mức lên tới 186 tỷ đồng, thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh Nghệ An từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế. Dự án có 8 gói thầu thực hiện theo hợp đồng trọn gói không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện toàn bộ nội dung công việc.

Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương (Nghệ An)

Trong đó 2 gói thầu đáng đáng chú ý nhất là hai gói thầu xây lắp: Gói số 07 – Toàn bộ phần xây dựng 02 Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu, Yên Thành và 02 Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu có giá 78,108 tỷ đồng; gói thầu số 08 – Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị thang máy tại 02 Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh và huyện Thanh Chương và 02 Trung tâm Y tế huyện huyện Anh Sơn và Kỳ Sơn có giá 86,18 tỷ đồng

Một gói thầu cũng được đấu thầu rộng rãi qua mạng khác là gói thầu thực hiện làm hệ thống và thiết bị phòng cháy chữa cháy cho cả 8 bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế tuyến huyện thuộc dự án có giá trị 7 tỷ đồng, và gói thầu Tư vấn giám sát thi công, lắp đặt thiết bị dự án có giá 2,8 tỷ đồng có hình thức lựa chọn nhà thầu là “tự thực hiện”.

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cho tất cả 8 gói thầu của dự án là vào quý III năm 2023 và thời gian thực hiện hợp đồng là 6 tháng tính từ ngày ký.

Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn (Nghệ An)

Mục tiêu của dự án là để tăng cường cơ sở vật chất cho 4 bệnh viện và 4 trung tâm y tế tuyến huyện của tỉnh Nghệ An, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và làm tốt công tác phòng chống dịch đang diễn biến phức tạp trong giai đoạn hiện nay và lâu dài, góp phần giảm sự quá tải cho các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến Trung ương.

Trước đó, vào tháng 8/2022, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế với tổng mức đầu tư 478 tỷ đồng.

Trong đó, 186 tỷ đồng được đầu tư cho Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp cải tạo 8 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Nghệ An; 55 tỷ đồng cho Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An; 237 tỷ đồng dùng đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 28 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Nghệ An, để mua sắm, trang bị 72 chủng loại thiết bị với số lượng 6.270 thiết bị.

