Nghệ An sử dụng hiệu quả các dự án do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ

Trong tỉnh

Ngày 23/5, thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, từ năm 2010 đến năm 2024, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và sử dụng hiệu quả 56 dự án do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ.