Nghệ An: Sẽ đưa vào sử dụng 7 dự án hạ tầng tại các khu công nghiệp trong năm 2024

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An cho biết, đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 7 dự án hạ tầng phục vụ tại các khu công nghiệp trong năm 2024.

Theo đó, trong năm 2024, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 7 dự án gồm: Đường N2, đường N5-1, đường cứu nạn tái định cư ven biển Đông Hồi, cầu vượt đường sắt tại đường N2, kênh thoát nước dọc đường N5, đường N3 nối Quốc lộ 1A vào Khu công nghiệp Hoàng Mai I và Kênh thoát nước quanh Khu công nghiệp WHA-2.

Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An thu hút nhiều nhà đầu tư FDI

Bên cạnh đó, Ban Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An cũng sẽ phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng hoàn thành thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 (500 ha), Khu công nghiệp Hoàng Mai II (334,79 ha); đồng thời, phối hợp với các địa phương giải phóng mặt bằng, thành lập mới các Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 2, Khu công nghiệp Thọ Lộc B và Khu công nghiệp Nghĩa Đàn để chuẩn bị sẵn mặt bằng đón các nhà đầu tư mới vào thuê đất.

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An cho biết, lũy kế tổng vốn đầu tư đến hết năm 2023 thực hiện khoảng 613,2 tỷ đồng/750 tỷ đồng (đạt 81,76%).

Trong những năm gần đây, tỉnh Nghệ An đẩy mạnh thu hút đầu tư vốn FDI. Báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An cho thấy, đến giữa tháng 12/2023, lũy kế toàn tỉnh Nghệ An đã thu hút được 133 dự án đầu tư FDI đến từ 14 quốc gia/vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 4 tỷ USD. Tính chung cả giai đoạn 5 năm, từ năm 2019 đến nay, vốn FDI của Nghệ An đạt khoảng 3,4 tỷ USD; chiếm 85% tổng vốn FDI đăng ký đầu tư từ trước đến nay.

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: congthuong.vn