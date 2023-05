Nghệ An sẽ đưa vào quy hoạch xây dựng thêm 9 sân golf?

Sân golf Cửa Lò được 18 lỗ thuộc dự án tổ hợp sân golf, khách sạn, Biệt thự tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò với quy mô 132,478 ha được được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 4/2007 và hoạt động từ năm 2011 đến nay

Theo đó, đối với giai đoạn 2021-2030, địa phương vẫn giữ và tiếp tục hoàn thành các dự án sân golf tại Nghệ An: Sân golf Mường Thanh, Diễn Châu (Mường Thanh, hoạt động 2019), sân golf Cửa Lò, Nghi Hương, TX Cửa Lò (2011) và sân golf FLC, Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc) và thêm 2 dự án sân golf mới: Khu sân golf Diễn Trung, Diễn Châu, khu sân golf và nghỉ dưỡng tại xã Quỳnh Trang (Tx. Hoàng Mai) và khu vui chơi giải trí Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu.

Còn đến giai đoạn 2030- 2050 bổ sung thêm khu sân golf: Nghi Yên, Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc và phấn đấu đến thời gian đó, 100% các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ có trung tâm vui chơi, giải trí.

Cùng với đó, Nghệ An sẽ định hướng phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch đảm bảo chất lượng, đồng bộ, hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch. Tiếp tục kêu gọi xúc tiến đầu tư các dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch quy mô lớn với các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách.

Đối với cơ sở lưu trú, các dịch vụ vui chơi bãi biển và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch: nâng cấp và xây dựng hệ thống các khách sạn 3-5 sao tại các khu du lịch chính, các khu mua sắm, nhà hàng ẩm thực và các khu vui chơi, giải trí.

Theo quy hoạch chung của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030, địa phương sẽ đề xuất xây dựng thêm 9 sân golf ở các huyện, thị (ảnh: Một góc dự án tổ hợp sân golf, khu biệt thự nghỉ dưỡng ở thị xã Cửa Lò)

Được biết, sân golf Cửa Lò được 18 lỗ thuộc dự án tổ hợp sân golf, khách sạn, biệt thự tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò với quy mô 132,478 ha được được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 4/2007. Đến năm 2011, dự án sân golf Cửa Lò chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng.

Còn sân golf Mường Thanh, Diễn Châu 18 lỗ, quy mô diện tích xây dựng 40,04ha. Vào 9/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng ý bổ sung dự án sân golf tại khu du lịch sinh thái Mường Thanh xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. Dự án này đưa vào hoạt động từ năm 2019 đến nay.

Các sân golf được hình thành trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua cũng đã trở thành “điểm nhấn” về du lịch của địa phương, được khách thập phương biết đến.

Liên quan đến ngành du lịch, Nghệ An đang phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của cả nước với các sản phẩm du lịch đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa Nghệ An, có môi trường du lịch xanh, an toàn, văn minh, thân thiện và chất lượng. Thu hút 8-8,5 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 11.000 tỷ đồng; Đóng góp của du lịch vào GRDP của tỉnh đạt từ 7-8%.

Đến năm 2030 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác. Và, đến thời điểm đó, Nghệ An sẽ trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ, là điểm đến hấp dẫn của cả nước với các sản phẩm du lịch đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa Nghệ An, đem lại giá trị gia tăng cao và tăng trải nghiệm cho khách du lịch dựa trên cơ sở tiềm năng, lợi thế vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa phong phú của tỉnh. Môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện và chất lượng.

Tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An sẽ tập trung phát triển mạnh các dịch vụ giá trị gia tăng cao để nâng tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế và tiếp tục phát triển các dịch vụ thiết yếu như thương mại, bán buôn, bán lẻ để đáp ứng nhu cầu dịch vụ cơ bản của nhân dân.

Đặc biệt, thời gian tới, Nghệ An cũng ưu tiên phát triển các sản phẩm như dịch vụ logistics, du lịch, dịch vụ tài chính – ngân hàng, thông tin truyền thông, dịch vụ xã hội, đưa các sản phẩm này chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành dịch vụ và cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Tác giả: NGỌC THÁI

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn