Nghệ An sẽ có thêm khu dân cư 2.241 tỷ đồng

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành liên quan về việc cho ý kiến về hồ sơ đề xuất thực hiện dự án Khu dân cư VSIP Nghệ An - Casa Bonita thuộc giai đoạn 1 và giai đoạn 2 Khu đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, nằm trong tổng thể dự án Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ VSIP Nghệ An.

VSIP Nghệ An là doanh nghiệp đề xuất thực hiện dự án.



Dự án Khu dân cư VSIP Nghệ An - Casa Bonita thuộc giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của Khu đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, được quy hoạch tại địa bàn thị trấn Hưng Nguyên và xã Hưng Chính, TP. Vinh. Dự án nằm trong tổng thể chiến lược phát triển của Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ VSIP Nghệ An, nơi đang thu hút dòng vốn đầu tư lớn từ trong và ngoài nước.

Với diện tích khoảng 31,79 ha, Casa Bonita được quy hoạch thành một khu dân cư đồng bộ, hiện đại gồm hơn 1.250 căn nhà ở các loại: nhà liền kề (949 căn, quy mô dân số khoảng 3.800 người), biệt thự (119 căn, 476 người) và nhà phố thương mại (188 căn, gần 750 người). Ngoài khu nhà ở, dự án còn tích hợp hàng loạt tiện ích và hạ tầng xã hội như nhà câu lạc bộ, trường mầm non, công trình phụ trợ, hệ thống giao thông và cây xanh nội khu, đáp ứng nhu cầu sống, làm việc, nghỉ ngơi cho một cộng đồng dân cư hiện đại.

Dự kiến, Dự án sẽ hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng trong quý IV/2025, khởi công vào đầu năm 2026 và dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành từ quý IV/2029. Nhà đầu tư sẽ có quyền trực tiếp khai thác hoặc hợp tác với bên thứ ba để kinh doanh Bất động sản, nhà ở và các công trình trong khuôn viên dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Tác giả: Thái Hoà

Nguồn tin: baodautu.vn