Nghệ An sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật chào năm Giáp Thìn 2024

Ngày 14/12, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An cho hay, chương trình Countdown - Chào năm mới 2024 “Hào khí sông Lam" sẽ diễn ra từ 21h15 đến 24h ngày 31/12/2023 tại sân khấu Quảng trường Hồ Chí Minh ở TP. Vinh.

Mở màn chương trình là "Khát vọng Sông Lam". Ngay ở những phút đầu tiên này, khán giả sẽ bắt đầu được chiêm ngưỡng công nghệ ánh sáng hiện đại laser, Leddscreer Matrix kết hợp âm nhạc và múa tương tác của vũ đoàn, thể hiện sự mạnh mẽ, tài năng và trí tuệ của người Nghệ An trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của quê hương, đất nước trên con đường hội nhập và phát triển. Phần lễ là phát biểu khai mạc chương trình của Ban Tổ chức; tặng hoa cho nhà tài trợ chương trình.

Tiếp theo là chương trình nghệ thuật “Hào khí Sông Lam” gồm 2 chương, trong đó chương một là bức tranh xứ Nghệ sẽ là màn trình diễn của các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh, các nhóm hoạt động nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là sự xuất hiện của đội tuyển U13 Sông Lam Nghệ An vô địch mùa giải 2023...

Tại chương 2 Hào khí Sông Lam, người xem tiếp tục được hòa mình vào màn trình diễn công nghệ ánh sáng hiện đại laser, Leddscreer Matrix kết hợp âm nhạc và múa tương tác của các vũ đoàn, nhóm nhảy cùng các ngôi sao nổi tiếng làng giải trí Việt và Nghệ An như Ca sỹ Layla - Á quân The Voice 2019; Ca sỹ Đông Hùng - Tốp 3 Việt Nam IDOL 2013; Ca sỹ Phi Hùng - TP Hồ Chí Minh; DJ Đăng Lai; Rappo Tadew; Ca sỹ Trang Nhung,..cùng nghệ sỹ, diễn viên của Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh…sẽ đem đến những phút giây đầy cảm xúc tự hào, tất cả nội dung của chương này sẽ cho thấy Nghệ An đang phát triển và hội nhập mạnh mẽ.

Màn bắn pháo hoa tại quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh Tết Nguyên đán 2023 (Ảnh: Xuân Thủy)

Theo Ban Tổ chức, hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại, hoành tráng, màn hình led lớn phục vụ lễ đếm ngược vào khoảnh khắc chào năm mới… Tất cả hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một đêm nhạc ấn tượng, đầy màu sắc. Mang niềm vui đến với tất cả mọi người trong thời khắc chào đón năm mới 2024. Điểm nhấn của chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật dài chào đón năm mới 2024 kết hợp với âm nhạc vào đúng 00 giờ ngày 1/1/2024.

Dự kiến chương trình sẽ thu hút hàng chục nghìn người dân TP. Vinh và phụ cận tới quảng trường Hồ Chí Minh để thưởng thức và chúc nhau năm Giáp Thìn 2024.

Tác giả: Hải Chi - Lâm An

Nguồn tin: nguonluc.com.vn