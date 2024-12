Nghệ An: Tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới 2025

Lịch bắn pháo hoa nổ tầm cao diễn ra vào 21 giờ các ngày 28, 29/12 và thời khắc 00 giờ 00 phút ngày 1/1/2025. Tại địa điểm này cũng sẽ tổ chức các chương trình ca nhạc xuyên suốt các đêm 28, 29 và đại nhạc hội chào đón năm mới “Ringing the new year” từ 22 giờ ngày 31/12 đến 00 giờ ngày 1/1/2025.

Theo UBND TP Vinh, sự kiện dự kiến sẽ thu hút mỗi đêm khoảng 25.000 khách. Chương trình bắn pháo hoa do UBND TP Vinh và các cơ quan chức năng chỉ đạo, Công ty cổ phần Vinpeal Cửa Hội phối hợp thực hiện phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước, an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn phòng, chống cháy nổ.

Vinh hiện nay đã đà TP biển, diện mạo hoàn toàn mới với điểm nhấn đến từ biển Cửa Lò.

Ngoài sự kiện bắn pháo hoa, còn diễn ra chương trình “Hào khí sông Lam” đón chào năm mới do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh vào đêm ngày 31/12.

Nghệ An sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2025 tại Quảng trường Hồ Chí Minh và bắn pháo hoa ba đêm tại Cửa Hội.

Đây là năm mới đầu tiên với sự kiện vô cùng đặc biệt khi TP Vinh mở rộng địa giới hành chính với khí thế phát triển mạnh mẽ, bước chuyển mình của một thành phố biển, đô thị thông minh.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn