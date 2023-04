Nghệ An: Sau những "sóng gió”, đăng kiểm xe cơ giới hoạt động ra sao?

Trước đó vào tháng 2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của 2 cơ sở thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An về tội danh “nhận hối lộ”. Trong đó, có bị can Nguyễn Quý Khánh - Giám đốc Trung tâm, 2 Phó Giám đốc Nguyễn Trinh Tài và Nguyễn Viết Đức. 8 bị can khác bị khởi tố gồm 5 trưởng phòng và 3 cán bộ, nhân viên đăng kiểm thuộc 2 chi nhánh của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, Cơ quan Công an Nghệ An cũng khám xét, bắt giữ 3 trường hợp thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D gồm: Ông Nguyễn Tiến Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm, Trưởng dây chuyền kiểm định), Nguyễn Ngọc Thạch và Cao Xuân Đạt, cùng là kiểm định viên, do có nhiều hành vi sai phạm liên quan hoạt động đăng kiểm.