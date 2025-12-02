Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Sáng 2/12/2025, tại Quảng trường Thatluang, thủ đô Vientiane, Đảng, Nhà nước Lào tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tham dự buổi lễ.
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh Lào
