Nghệ An: Rác "tấn công" phố phường, người dân sống trong mùi hôi nồng nặc

Xuất hiện nhiều "điểm nóng" rác thải

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ cần dạo một vòng quanh các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, không khó để bắt gặp những bãi rác tự phát hình thành từ việc đổ trộm của người dân.

Rác thải la liệt chất đầy dọc hai bên đường.

Điển hình là tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, hiện đang trong quá trình thi công, nối đường Nguyễn Phong Sắc ra đến Quốc lộ 46C ven sông Lam.

Đây được xem là "điểm nóng" về rác thải khi dọc hành lang tuyến đường này, rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng chất đống thành từng bãi, kéo dài hàng chục mét.

Tại khu vực gần sát hồ điều hòa Hưng Hòa (thuộc phường Trường Vinh), các bãi rác lớn án ngữ ngay bên đường. Rác thải từ gạch vỡ, bê tông, đất đá cho đến túi nilon, thực phẩm thừa ngổn ngang,… bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Bà Nguyễn Thị Hồng bức xúc: "Người ta đổ từ rất lâu rồi, nhất là vào buổi trưa hoặc tối. Họ thuê xe tải chở rác đến, dừng vài giây là đổ xong. Rác xây dựng nhiều nhất, khi nắng lên thì mùi hôi bốc lên rất kinh khủng. Người dân ở đây khổ sở lắm, nhưng đất này vốn là đất hoang, chẳng ai quản lý nên giờ mới thế này".

Các tuyến đường không có camera là địa điểm nhiều đối tượng đổ trộm rác thải vào ban đêm.

Cành cây gãy đổ sau bão được tập kết thành từng đống.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Vạn Xuân (cách nút giao Chu Huy Mân khoảng 500m). Tại đây, rác thải sinh hoạt, cành cây gãy đổ sau bão được tập kết thành từng đống rất gần khu dân cư. Chỉ cách khu dân cư hơn 200m, bãi rác này đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, nhất là hiện tượng khói bay vào nhà người dân.

Bà Nguyễn Thị Lan cho biết: "Họ chất đống rác rồi đốt, khói cay mắt, mùi nồng nặc bay cả vào làng, rất độc hại. Người đi đường cũng bị ảnh hưởng, nhất là khi khói làm cay mắt và che khuất tầm nhìn".

Khu vực phía sau siêu thị MM Mega Market Vinh cũng đã biến thành bãi tập kết rác thải.

Không chỉ vậy, khu vực phía sau siêu thị MM Mega Market Vinh (phường Trường Vinh) cũng đã biến thành bãi tập kết rác thải bất đắc dĩ. Hàng tháng nay, tại khu đất trống sát khu dân cư khối 10, rác thải sinh hoạt lẫn rác nguy hại như kính vỡ, bóng đèn hỏng, chai lọ thủy tinh… xuất hiện dày đặc.

Người dân đã phải tự thuê máy xúc dọn, thậm chí đốt rác để giải quyết tạm thời. Nhưng hệ quả là khói nghi ngút cả ngày, ám thẳng vào khu trọ và nhà dân xung quanh.

Cần giải pháp mạnh tay

Theo phản ánh của người dân, bất cứ khu đất trống nào ít người qua lại trên địa bàn đô thị Nghệ An cũng có nguy cơ cao biến thành "bãi rác không phép". Dù đã nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng xử lý vẫn chưa triệt để.

Về việc này, ông Nguyễn Tất Sơn, Chủ tịch UBND phường Trường Vinh, xác nhận, xuất hiện tình trạng đổ trộm rác thải ở đường Cao Xuân Huy gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Phường đã cho cắm biển cấm và liên tục kiểm tra, xử lý theo quy định nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, văn minh đô thị.

Vấn nạn đổ trộm rác thải trên địa bàn một số phường thời gian qua diễn ra khá phổ biến.

Đổ trộm rác thải bừa bãi đang khiến cho môi trường bị ô nhiễm.

Theo tìm hiểu, công tác thu gom, quét dọn rác tại các tuyến đường ở đô thị là do Công ty CP Môi trường và Đô thị Nghệ An đảm nhận.

Trao đổi về việc này, đại diện Công ty CP Môi trường và Đô thị Nghệ An cho biết, việc thu gom rác tận nơi tại hộ dân cư, khối, xóm và các cơ sở kinh doanh thuộc phạm vi gói thầu do TP Vinh trước đây làm chủ đầu tư.

"Tuy nhiên, đối với các điểm phát sinh rác thải không nằm trong quy hoạch, là trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương. Vì vậy, nếu địa phương có nhu cầu, công ty vẫn sẵn sàng thu gom theo hợp đồng dịch vụ riêng", đại diện Công ty CP Môi trường và Đô thị Nghệ An thông tin.

Những hình ảnh làm xấu xí đô thị Nghệ An.

Hiện nay, đô thị tại Nghệ An đang phấn đấu trở thành đô thị văn minh, xanh – sạch – đẹp, hướng tới hình ảnh một thành phố đáng sống. Tuy nhiên, nếu tình trạng đổ trộm rác thải không được giải quyết triệt để, mục tiêu này sẽ khó trở thành hiện thực.

Trước thực trạng nhức nhối đó, người dân mong các cấp chính quyền, lực lượng chức năng cần sớm vào cuộc đồng bộ, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đồng thời, cần khôi phục hệ thống giám sát, bố trí biển cảnh báo, tăng cường tuần tra và có giải pháp quản lý đất trống, nhằm ngăn chặn vấn nạn "rác tặc" đang gây bức xúc trên địa bàn.

Theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về quy định về xử phạt vi phạm hành chính, hành vi thu gom, thải rác thải trái quy định về bảo vệ môi trường bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị.

Tác giả: Ngọc Ánh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn