Nghệ An: Ra quân Ngày cao điểm Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng

Tham dự Chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Phương Thuý - Phó Bí thư Thường trực phụ trách Tỉnh đoàn; các đồng chí Thường trực Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Tại điểm Bảo tàng Nghệ An, Ban Tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: tiến hành ra mắt đội hình tình nguyện tuyên truyền, giới thiệu các di tích, công trình văn hoá trọng điểm của Nghệ An, ra mắt không gian bảo tàng số tại Bảo tàng Nghệ An, giới thiệu mô hình ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều phối các hoạt động tình nguyện, tặng quà cho các đội hình tình nguyện tham gia thực hiện đường dây 500 Kv mạch 3 tại huyện Nam Đàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thuý - Phó Bí thư Thường trực phụ trách Tỉnh đoàn tặng quà cho đội hình tình nguyện tuyên truyền, giới thiệu các di tích, công trình văn hoá trọng điểm của Nghệ An

Các đại biểu tham dự chương trình tham quan không gian bảo tàng số tại Bảo tàng Nghệ An

Các đội hình tình nguyện tham gia thực hiện đường dây 500 Kv mạch 3 tại huyện Nam Đàn ra mắt tại chương trình

Tại điểm Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Ban Tổ chức đã trao tặng các công trình thanh niên; 100 cây xanh; tặng quà cho các đội hình tình nguyện thưc hiện dự án đường dây 500kv; tổ chức chương trình Bát cháo tình thương; khởi công công trình “Thắp sáng đường quê”, khám phát thuốc miễn phí tại huyện Hưng Nguyên,…

Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2024 với phương châm “Thanh niên công nhân, công chức, viên chức lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng” đây là dịp để tuổi trẻ Nghệ An phát huy vai trò xung kích, tình nguyện thông qua việc triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa hướng về cộng đồng, qua đó góp phần dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp./.

