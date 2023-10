Nghệ An: Quyết liệt xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn

Trong tỉnh

Thời gian qua, nhằm duy trì, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Nghệ An đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn.