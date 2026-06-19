Nghệ An quy định về trình độ, độ tuổi bí thư chi bộ khối, xóm, thôn, bản

Bà Hoàng Thị Thuyết, Bí thư Chi bộ khối Thuận Hòa, phường Trường Vinh đi kiểm tra, nhắc nhở người dân sơ tán khẩn cấp do nước sông Lam dâng cao hồi tháng 9/2025.

Một trong những điểm đáng chú ý của quy định là nhân sự được xem xét giữ chức danh bí thư chi bộ phải tốt nghiệp trung học phổ thông.

Đối với những địa bàn có điều kiện đặc thù, nguồn nhân sự tại chỗ chưa đáp ứng yêu cầu, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường có thể xem xét quyết định nhưng phải bảo đảm nhân sự có uy tín, năng lực thực tiễn và được chi bộ tín nhiệm.

Về độ tuổi, nhân sự giữ chức vụ lần đầu cơ bản không quá 65 tuổi. Khuyến khích các địa phương trẻ hóa đội ngũ bí thư chi bộ nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Đối với những trường hợp quá tuổi nhưng vẫn bảo đảm sức khỏe, có uy tín, năng lực thực tiễn và kỹ năng công nghệ thông tin tốt thì Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường xem xét, quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

Quy định cũng xác định nhiều tiêu chí ưu tiên trong lựa chọn nhân sự bí thư chi bộ. Trong đó, ưu tiên đảng viên có trình độ đại học trở lên; có kinh nghiệm công tác cơ sở; từng tham gia cấp ủy, mặt trận, đoàn thể; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, xóm hoặc cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu có phẩm chất, uy tín và tinh thần trách nhiệm cao.

Đối với khu vực đô thị, ưu tiên những đảng viên trẻ, có trình độ chuyên môn, tư duy đổi mới, thành thạo công nghệ số và có khả năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở cơ sở. Đối với khu vực nông thôn, ưu tiên những người am hiểu địa bàn, có uy tín trong cộng đồng, có khả năng vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh trật tự. Riêng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, ưu tiên những người am hiểu phong tục, tập quán, có khả năng tuyên truyền, vận động quần chúng và được cộng đồng tín nhiệm.

Theo đó, quy định áp dụng đối với các chi bộ khối, xóm, thôn, bản và bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường trong toàn tỉnh.

Đây là căn cứ quan trọng để xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự giữ chức danh bí thư chi bộ, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn