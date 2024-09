Nghệ An phát văn bản hỏa tốc khi liên tiếp có người tử vong do lũ

Văn bản hỏa tốc số 8176/UBND – NN ngày 22/9 của UBND tỉnh Nghệ An do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký, ban hành nêu rõ do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn tỉnh đã bị thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp, nhà ở, hạ tầng cơ sở… Đặc biệt đã có thiệt hại về người; nguyên nhân đều do đi qua các ngầm, tràn qua đường có nước chảy xiết.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất do hoàn lưu bão số 4 gây ra, đặc biệt đảm bảo an toàn tính mạng của người dân trong thiên tai.

Mưa lớn nhiều ngày qua khiến nhiều tuyến đường tại Nghệ An bị ngập, đã có trường hợp tử vong do cố gắng vượt qua đường, cầu tràn ngập lũ.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các Công điện Số 37/CĐ-UBND ngày 18/9/2024; số 38/CĐ-UBND ngày 19/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh về việc ứng phó bão, mưa lũ.

Bố trí lực lượng canh gác 24/24h để kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, các đoạn đường, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Đồng thời, nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vớt củi…trên sông, suối khi có mưa lũ hoặc di chuyển vào vùng ngập lũ, hạ du các hồ đập, khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để tránh thiệt hại đáng tiếc về người.

Kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt để bảo đảm an toàn về tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An nêu rằng xem xét trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị lơ là, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, mưa, lũ.

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó dẫn tới thiệt hại lớn, nhất là về người...

