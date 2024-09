Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng gió vẫn giật cấp 10

Lúc 12h trưa nay, tâm bão đang ở ven biển các tỉnh Quảng Bình - Thừa Thiên Huế - Ảnh: NCHMF

Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh có gió giật cấp 9-10, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều nay, lúc 14h, bão số 4 đi vào đất liền Quảng Bình - Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 4, tại Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió giật mạnh cấp 9; Lệ Thủy (Quảng Bình) gió mạnh cấp 6, giật cấp 10.

Sáng đến trưa nay (19-9), ở khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã có mưa to, có nơi mưa rất to Tà Long (Quảng Trị) 179mm, Mai Hóa (Quảng Trị) 151mm, Trọng Hóa (Quảng Bình) 114mm,…

Lúc 14h chiều nay tâm áp thấp nhiệt đang trên đất liền Quảng Bình Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 10 (89-102km/h).

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Ở vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khả năng có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7-8, giật cấp 10, sâu trong đất liền có gió giật mạnh cấp 6-7.

Ven biển các tỉnh từ Nghệ An tới Thừa Thiên Huế cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5m, kết hợp với triều cao và sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng, thấp vào chiều ngày 19-9.

Từ chiều 19 đến ngày 20-9, mưa lớn tập trung ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị, phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa cường suất lớn trên 100mm/6 giờ ở khu vực từ Hà Tĩnh-Quảng Trị trong chiều và đêm nay.

Bão số 4 gây mưa trên diện rộng

Ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết lúc 11h sáng 19-9, tâm bão số 4 đang ở trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.

"Chúng tôi nhận định ở vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, khu vực từ Thừa Thiên Huế cho đến Hà Tĩnh có thể có gió mạnh trên cấp 6.

Đối với thành phố Đà Nẵng trở vào phía nam thì không đáng ngại về gió bão, tuy nhiên mưa ở Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế tiếp tục trong chiều nay và sau đó sẽ giảm dần" - ông Khiêm nói.

Theo ông Khiêm, khi đi vào đất liền, bão số 4 gây ra mưa lớn diện rộng ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Lúc 11h40, ông Mai Văn Khiêm cho biết khoảng từ 13h đến 15h chiều nay, tâm bão bão số 4 sẽ đi vào đất liền Quảng Bình - Quảng Trị.

Lúc 13h, vị trí tâm bão trên vùng biển ven biển từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.

Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

"Đặc biệt là khu vực phía bắc Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh có thể có mưa rất lớn trong chiều và đêm nay, lượng mưa lớn này có thể gây ngập úng đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía tây" - ông Khiêm nhấn mạnh.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (62-88km/h), giật cấp 10 - 11 (89-117km/h).

Bão số 4 mạnh cấp 8 đang hướng vào đất liền các tỉnh miền Trung

Do ảnh hưởng của bão số 4, tại Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 12; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6 giật cấp 10; Lệ Thủy (Quảng Bình) gió mạnh cấp 6, giật cấp 10; sân bay Đông Hà (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; sân bay Phù Cát (Bình Định) gió giật cấp 5.

Đêm qua đến sáng nay (19-9) ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Hòa Bắc (Đà Nẵng) 166mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 309mm, Hương Phú (Thừa Thiên Huế) 270mm...

"Dự báo trong đầu giờ chiều nay, tâm bão số 4 áp sát vùng bờ biển Quảng Bình - Quảng Trị, gió mạnh vùng gần tâm bão có thể mạnh cấp 8, giật cấp 10 - 11, ven biển đất liền Hà Tĩnh cho tới Thừa Thiên Huế có gió cấp 6, giật cấp 8 - 9" - ông Khiêm nói.

Mưa lớn, gió mạnh khiến cây xanh bật gốc dù bão số 4 chưa đổ bộ - Video: Quốc Nam - Lê Minh - Chí Tuệ

Theo ông Khiêm, do ảnh hưởng của bão số 4 nên ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to.

"Chúng tôi tiếp tục cảnh báo, nhấn mạnh hoàn lưu bão số 4 gây ra lượng mưa rất lớn trên phạm vi rất rộng từ Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, nam Đồng bằng Bắc Bộ, thậm chí Tây Nguyên và Nam Bộ.

Chính vì vậy chúng tôi vẫn nhấn mạnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, nhất là các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An" - ông Khiêm nói.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong 6 giờ tới (từ 10h - 16h), bão số 4 tiếp tục di chuyển theo hướng tây và đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị.

Đến 16h chiều nay, tâm bão đang ở trên đất liền 2 tỉnh này, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10 - 11.

Trong chiều đến tối nay, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp ở trên khu vực trung Lào.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10 - 11, sâu trong đất liền có gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Đề phòng xuất hiện các ổ mây dông mạnh phía trước hoàn lưu bão. Trong điều kiện thời tiết xảy ra mưa dông mạnh, hệ quả đi kèm với nó là cây xanh gãy đổ, các mái tôn, biển hiệu quảng cáo có thể bị thổi bay.

Từ nay đến hết ngày 20-9, ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Đề phòng mưa cường suất lớn (trên 150mm/6 giờ) ở khu vực từ Quảng Trị - Đà Nẵng trong ngày 19-9.

Vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6 - 7 (39-61km/h), sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9 (62-88km/h), giật cấp 10 - 11 (89-117km/h), sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5m, kết hợp với thủy triều cao và sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng, thấp vào chiều tối ngày 19-9.

