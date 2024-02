Nghệ An: Phạt tù 3 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép rùa đầu to

Cụ thể, các đối tượng: Nguyễn Trọng Đức (sinh năm 1997, trú tại xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) nhận 6 năm tù giam; Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1984, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) nhận 7 năm tù giam và Nguyễn Xuân Thành (xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) nhận mức án 7 năm 6 tháng tù giam.

Rùa đầu to là loài động vật hoang dã được bảo vệ theo cấp độ cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ảnh: ENV

Theo hồ sơ vụ án, ngày 4-4-2023, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Đức có hành vi vận chuyển trái phép 34 con rùa đầu to tại địa bàn xã Bắc Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện thêm đồng phạm là Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Xuân Thành. Khám xét nhà đối tượng Nguyễn Văn Dũng, lực lượng chức năng phát hiện thêm 35 con rùa đầu to (25 con còn sống, 10 con đã chết) và 3 con tê tê Java bị lấy hết vảy và nội tạng.

Tình trạng vận chuyển và buôn bán động vật hoang dã trái phép vẫn còn xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có tỉnh Nghệ An. Theo đại diện Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, để góp phần xóa bỏ triệt để tình trạng này, sau thành công của các vụ bắt giữ, các bản án nghiêm khắc đối với các đối tượng vi phạm là rất cần thiết nhằm cảnh tỉnh và tạo tính răn đe những đối tượng đã, đang và có ý định trục lợi từ động vật hoang dã.

