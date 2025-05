Nghệ An: Phát hiện, xử lý 360 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An về triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” và công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2025, Ngày 29/04/2025, Đội QLTT số 11- Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Cơ sở kinh doanh thực phẩm do ông Nguyễn Đình Phi làm chủ có địa chỉ tại xóm 6, xã Nghi Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện ông Nguyễn Đình Phi đang bày bán 360kg tràng lợn đông lạnh được chứa đựng trong 36 gói, loại 10kg/gói với tổng giá trị hàng hóa là 18 triệu đồng. Toàn bộ số nội tạng động vật đông lạnh nêu trên đều không có nhãn hàng hóa, không ghi hạn sử dụng, không có tài liệu kèm theo hàng hóa. Trên bao bì chứa đựng sản phẩm không thể hiện bất cứ thông tin gì làm căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa. Hàng hóa đã bị biến chất, có mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Đình Phi không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, hợp đồng mua bán, các giấy tờ giao dịch có liên quan đến số nội tạng động vật nêu trên.

Hình ảnh kiểm tra tại cơ sở

Đội QLTT số 11 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh nói trên với số tiền phạt là 12 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 11 tiếp tục làm tốt việc kiểm tra, kiểm soát thị trường gắn với tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật tới các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Tác giả: Nguyễn Hoàng Dũng - Đội QLTT số 11

Nguồn tin: dms.gov.vn