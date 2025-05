Nghệ An: Phát hiện, tạm giữ 3 tấn đường cát nhập lậu

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An về triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” và công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2025; Ngày 13/05/2025, Đội QLTT số 11 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An phát hiện xe tải hiệu THACO mang BKS 74C-xxx do ông Trần Quốc Tuấn có địa chỉ tại quận Phú Xuân, TP Huế điều khiển, đang bốc dỡ hàng có dấu hiệu là hàng nhập lậu tại khu vực khu đô thị Cửa Tiền, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Kết quả khám phương tiện vận tải nêu trên phát hiện trên xe đang vận chuyển 03 tấn đường cát vàng Thái Lan mang nhãn hiệu BURIRAM SUGAR loại 50kg/bao, trị giá lô hàng là 45 triệu đồng. Toàn bộ số hàng trên đều không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có hóa đơn, chứng từ kèm theo chứng minh tính hợp pháp của lô hàng tại thời điểm khám; do đó bị coi là hàng nhập lậu theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh khám phương tiện

Đội QLTT số 11 đã tạm giữ toàn bộ số tang vật vi phạm trên để tiếp tục xác minh làm rõ các tình tiết liên quan.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 11 tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, tập trung các loại hàng là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng, ngăn chặn việc sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm nhập lậu, không đảm bảo chất lượng.

Tác giả: Nguyễn Hoàng Dũng - Đội QLTT số 11

Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An

Nguồn tin: dms.gov.vn