Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Theo thông tin từ Tổng Cục QLTT, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Cục QLTT, Cục QLTT tỉnh Nghệ An về tăng cường các biện pháp QLTT vàng; bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/4 vừa qua, Đội QLTT số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh vàng thuộc một doanh nghiệp tư nhân có địa chỉ tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu.

Thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tại cửa hàng có bày bán 2 lắc trang sức bằng kim loại màu vàng mang nhãn hiệu CHANEL có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn vận hành trang mạng xã hội để kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nói trên. Cũng tại thời điểm kiểm tra, chủ doanh nghiệp chưa xuất trình được được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ và các tài liệu kèm theo hàng hóa nói trên. Trị giá hàng hóa gần 25 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong, tạm giữ số lượng tang vật có dấu vi phạm nêu trên để xác minh làm rõ yếu tố vi phạm. Ngày 19/4, Đội QLTT số 11 đã trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt doanh nghiệp trên với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 11 tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên, xây dựng cơ sở cung cấp thông tin, tăng cường công tác phối hợp với lực lượng chức năng có liên quan để quản lý các cơ sở kinh doanh các mặt hàng kim loại vàng, không để tình trạng đầu cơ tích trữ, nâng giá bất hợp lý cũng như kinh doanh mặt hàng vàng không có nguồn gốc, xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ… góp phần bình ổn thị trường vàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

