Nghệ An: Phát hiện xe tải vận chuyển 70 kg chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ

70 kg chân gà rút xương bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. (Ảnh: DMS)

Trước đó, vào chiều ngày 9/1, Đội QLTT số 4 – Cục QLTT Nghệ An phối hợp Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 36C-092.58 ông Phan Thanh Sơn (trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 70 kg chân gà rút xương đông lạnh. Toàn bộ số hàng đựng trong 7 thùng xốp không có nhãn mác, đã bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Sau đó, Đội QLTT số 4 đã lập biên bản thu giữ lô hàng vi phạm, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Thanh Sơn. Tổng trị giá thu phạt số hàng trên là 8,2 triệu đồng.

Đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm nói trên theo quy định của pháp luật.

