Nghệ An: Nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc trong cải cách hành chính

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, vừa qua Bộ Nội vụ đã công bố kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022.

Theo đó, chỉ số PAR INDEX của Nghệ An đạt 86,67 điểm, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tăng 01 bậc so với năm 2021, thứ hạng cao nhất từ trước đến nay); chỉ số SIPAS của Nghệ An xếp thứ 14/63 tỉnh (tăng 21 bậc so với năm 2021).

Người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục tại Trung tâm hành chính công tỉnh Nghệ An nhanh chóng hiệu quả.

Đây là một tín hiệu khả quan trong công tác CCHC của tỉnh Nghệ An, bởi để đạt được kết quả trên, thời gian qua, tỉnh Nghệ An luôn quán triệt và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh CCHC, tập trung chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý, giải quyết công việc, đảm đảm bảo đúng phương châm “nhanh, đúng, hiệu quả” chuyển “giải thích, giải trình sang giải pháp, giải quyết”.

Để phục vụ người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khai thác thông tin, đảm bảo công khai minh bạch thông tin về các chủ trương, chính sách của tỉnh, tỉnh Nghệ An xác định công tác tuyên truyền là một trong những yêu cầu quan trọng của công tác CCHC. Cụ thể, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số tin, bài và văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh Nghệ An đã được đăng tải, cập nhật lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh là 17.448. Trong đó, tổng số tin, bài và văn bản cập nhật lên Cổng chính là 4.238 và 13.250 tin, bài và văn bản cập nhật lên Cổng thành phần của các cơ quan, đơn vị tích hợp lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Đặc biệt, để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về tầm quan trọng của công tác CCHC, UBND tỉnh đã tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Cải cách hành chính” tỉnh Nghệ An năm 2023.

Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần bắt đầu từ ngày 22/5/2023 và kết thúc vào ngày 19/6/2023. Kết thúc tuần thi thứ ba, cuộc thi đã thu hút 918.916 lượt thi, với 326.218 lượt thi trả lời đúng hết các câu hỏi (đạt 35,5%).

Như đã nói, xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác CCHC, tạo điều kiện thông thoáng, thu hút đầu tư, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn.

Nhờ vậy, đến nay 100% hồ sơ được giải quyết theo quy trình điện tử và được công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh Nghệ An. Cụ thể, hệ thống đã cung cấp: 1.768 TTHC. Gồm dịch vụ công một phần: 758; dịch vụ công toàn trình: 1010; cấp tỉnh: 1380 TTHC; cấp huyện: 275 TTHC; cấp xã: 113 TTHC. Các đơn vị sử dụng: 21 sở, ngành; 21 huyện, thành phố, thị xã và 460 xã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống.

Đặc biệt, kết quả tiếp nhận và xử lý hồ sơ, tính từ ngày 10/12/2022 đến 31/5/2023 tổng số hồ sơ tiếp nhận là 470.122 (tiếp nhận trực tiếp và qua bưu chính: 226.134 hồ sơ, 145.080 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, số hồ sơ kỳ trước chuyển qua: 98.908 hồ sơ), trong đó: 408.343 hồ sơ đã được giải quyết (có 350.204 hồ sơ giải quyết xong trước hạn và đúng hạn; có 58.139 hồ sơ giải quyết quá hạn theo thời gian quy định); số hồ sơ đang giải quyết: 56.683; số hồ sơ chờ bổ sung: 1.086; số hồ sơ trả lại/rút hồ sơ: 4.012.

Ngoài ra, công tác cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, công chức, cải cách tài chính công, xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số… được các sở, ngành, huyện thành thị thực hiện tốt với phương châm lấy sự hài của người dân và doanh nghiệp làm nền tảng.

Tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm công tác CCHC tiếp tục thực hiện phương châm “nhanh, đúng, hiệu quả” chuyển “giải thích, giải trình sang giải pháp, giải quyết” như đã nói ở trên. Trong đó, phải công bố Danh mục TTHC; phê duyệt quy trình điện tử, quy trình nội bộ trong việc giải quyết TTHC kịp thời để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ các TTHC không cần thiết, không hợp pháp và không hợp lý, cắt giảm đơn giản hóa thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết TTHC, tập trung một số lĩnh vực trọng tâm như đầu tư, đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường, thuế, hải quan, y tế... nhất là TTHC liên quan liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp. Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Đề án 06 và Kế hoạch của UBND tỉnh.

Theo lãnh đạo Sở Tư pháp cho biết: Thực hiện chủ trương cải cách TTHC, từ năm 2015 đến nay, Sở Tư pháp đã cắt giảm thời hạn cấp phiếu LLTP từ 10 ngày xuống còn 8 ngày làm việc đối với trường hợp thông thường, và từ 15 ngày làm việc xuống còn 11 ngày làm việc đối với trường hợp người nước ngoài, người có thời gian cư trú ở nhiều nơi, trường hợp cần xác minh thông tin án tích. Tuy nhiên, nhiều trường hợp Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia trả kết quả chậm, nhưng không hẹn cụ thể thời gian trả kết quả, gây khó khăn cho Sở Tư pháp trong việc hẹn kết quả cho người dân; nhiều trường hợp kết quả tra cứu, xác minh chưa chính xác. Để tháo gỡ khó khăn này, trong thời gian tới cần khắc phục tình trạng chậm kết nối, thực hiện kết nối liên thông giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với các phần mềm cấp phiếu LLTP và phần mềm hộ tịch; bổ sung tính năng tự động tính lệ phí, xác định đối tượng được miễn giảm lệ phí.

Được biết, hiện tại Nghệ An có 1.445 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh Nghệ An được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trong đó, có 219 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 829 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Năm 2022 đã có hơn 210.000 hồ sơ được TTHCC tiếp nhận, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2021. Hồ sơ trả đúng hạn chiếm gần 98%. Quý I năm 2023 trung tâm đã tiếp nhận 198 nghìn hồ sơ, giải quyết trả kết quả đúng hạn 96.4%.

